Der Wild Rift 2.6-Patch bringt zwei Champions, den Ultra Rapid Fire-Modus, neue Gegenstände und mehr

Nachdem wir befürchtet haben, dass sich das letzte große Wild Rift-Update von 2021 bis 2022 verzögern könnte, haben wir nun die Bestätigung, dass Patch 2.6 am 3. Dezember erscheinen wird. Und nach einem neuen Feed des Wild Rift-Entwicklerteams haben wir auch viele Details zu den Änderungen, die in den Patch aufgenommen werden.

Wenn das Update eintrifft, können die Spieler zwei neue Champions ausprobieren, Kayle und Morgana. Kayle wird früh in Matches anfällig für Nahkämpfe sein, sollte sich aber auf lange Sicht als Carry im späten Spiel auszahlen. Morgana ist ein Mid-Lane-Champion, der eine Nebenrolle spielt.

Der Patch wird auch einige neue Elemente einführen, die die Meta aufrütteln könnten. Zwei Zauberschilde, Banshee’s Veil und Edge of Night, kommen aus der PC-Version des Spiels nach Wild Rift. Außerdem sind zwei neue Originalgegenstände unterwegs, der Hextech Megadrive und Ixtali Seedjar.

Es stehen auch mehrere große Veränderungen im Gleichgewicht und in der Lebensqualität an. Die Anzahl der Teamchampion-Sperren in Ranglistenspielen wird von drei auf fünf reduziert. Der Spielerfortschritt in Ranglisten-Spielen wird ebenfalls neu gestaltet, um das System lohnender zu machen. Diese Überarbeitung beinhaltet die Einführung einer neuen Währung, Rangmünzen, die im neuen Ranglisten-Shop ausgegeben werden können, der die Möglichkeit bietet, einige glorreiche Skins aus vergangenen Saisons zu kaufen. Darüber hinaus wird das Onboarding neuer Spieler durch die Hinzufügung eines Jinx-Themen-Missionstracks lohnender.

Banshee’s Edge und Veil of Night sind nicht die einzigen Gegenstände, die auch aus der PC-Version kommen. Ultra Rapid Fire, ein von Fans bevorzugter Spielmodus, der unbegrenztes Mana und deutlich reduzierte Abklingzeiten von Fähigkeiten bietet, wird in Wild Rift debütieren.