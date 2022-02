Peking 2022: Deutschland gewinnt Gold im Querfeldein-Sprint der Frauen | Sport | Deutscher Fußball und wichtige internationale Sportnachrichten | DW

Victoria Carl sprang kurzfristig ein, um am Mittwoch mit Katharina Hennig eine unwahrscheinliche Goldmedaille im olympischen Cross-Country-Mannschaftssprint für Deutschland zu holen.

Carl, der Katherine Sauerbrey ersetzte, die sich kurz vor dem Halbfinale nicht zu 100 Prozent gefühlt hatte, zermürbte die Sprint-Goldmedaillengewinnerin Jonna Sundling aus Schweden auf der Zielgeraden für einen atemberaubenden Sieg im 6×1,5-Kilometer-Rennen.

Die Weltmeisterinnen Sundling und Maja Dahlqvist holten zwei Zehntel Silber und die russischen Staffel-Goldmedaillengewinnerinnen Natalia Nepryaeva und Yulia Stupak holten Bronze, fünf Zehntel mehr.

Norwegen gewinnt den Teamsprint der Männer

Das norwegische Paar Johannes Klaebo und Erik Valnes führte einen perfekten taktischen Plan aus und schlug Rivalen aus Finnland und dem russischen Olympischen Komitee aus, um Gold im Teamsprint der Männer zu gewinnen.

Valnes erhielt die Aufgabe, den Finnen Iivo Niskanen und den Russen Alexander Bolshunov zu besiegen und Klaebo für das donnernde Finish am Mittwoch zu trainieren, bei dem Norwegen seine 13. Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2022 gewann.

Die Oeberg-Schwestern führen Schweden zum allerersten Biathlon-Staffelgold

Hanna Oeberg brachte Schweden in der Schlussrallye in Führung und ihre Schwester Elvira behielt auf der Ankerstrecke einen kühlen Kopf, um den Schweden am Mittwoch mit der Biathlon-Staffel zum ersten Mal olympisches Gold zu bescheren.

Die Schwedin Hanna Oeberg gewann Gold in der 4x6km-Biathlon-Staffel der Frauen

Linn Persson, Mona Brorsson und die Oeberg-Schwestern gewannen das 4×6-Kilometer-Rennen in 1 Stunde 11 Minuten 3,9 Sekunden, nachdem sie vor vier Jahren hinter Norwegen Silber geholt hatten. Für Elvira Oeberg war es nach Silber im Sprint und in der Verfolgung die dritte Silbermedaille bei den Spielen in Peking. Deutschland gewann Bronze, die erste Biathlon-Medaille seit 2010, während Russland Silber holte.

Eishockey: USA durch Slowakei eliminiert

Die Vereinigten Staaten sind im Viertelfinale vom Eishockeyturnier der Herren ausgeschlossen, nachdem sie eine späte Führung verloren haben. Marek Hrivik traf 43,7 Sekunden vor Schluss im dritten Abschnitt, um die Verlängerung zu erzwingen. Das Spiel endete mit einem Elfmeterschießen und Peter Cehlarik war der einzige Spieler, der beim 3:2-Sieg der Slowakei gegen die Vereinigten Staaten ein Tor erzielte. Die Slowakei eliminierte Deutschland im Achtelfinale mit einer 0:4-Niederlage.

Die Slowakei befindet sich in einer beeindruckenden Serie

Ski Alpin: Der Franzose Noël gewinnt Gold

Clément Noël holte Frankreichs erste Goldmedaille im alpinen Skisport bei den Olympischen Spielen in Peking, indem er am Mittwoch den Slalom der Männer gewann.

Noel, sechstschnellster nach dem ersten Lauf, hatte den zweitschnellsten Lauf mit einer Gesamtzeit von 1 Minute und 44,09 Sekunden.

Der Österreicher Johannes Strolz, bereits Goldmedaillengewinner in der Alpinen Kombination bei diesen Spielen, gewann Silber, während der Norweger Sebastian Foss-Solevaag Bronze gewann.

Der Deutsche Linus Straßer belegte den siebten Platz.

„Es war eines der wichtigsten Rennen meiner Karriere. Es kommt nicht oft vor, dass man bei den Olympischen Spielen eine Medaille gewinnt“, sagte Noel, 24. „Es ist ein Schlag – alle vier Jahre eine Minute und 40 Sekunden.

„Ich wusste, dass ich in guter Form bin. Meine Rennen im Januar waren nicht gut, aber das Training hier war wirklich gut, ich war schnell.

„Es ist das Beste, was ich tun kann. Ich habe keine Worte, um es zu beschreiben. Olympiasieger … wooh!“

Das Weihnachtsgold war für das französische Herren-Skiteam ausverkauft, nachdem der Veteran Johan Clarey Silber in der Abfahrt und Mathieu Faivre Bronze im Riesenslalom geholt hatte.

Slopestyle: Zwei Amerikaner auf dem Podium

Amerikanischer Doppelsieg in der Freestyle-Kategorie: Alexander Hall siegt im Slopestyle vor seinem Landsmann Nicholas Goepper. Der dritte Platz ging an Jesper Tjader aus Schweden.

Der Schweizer Andri Ragettli, stets bester Athlet der Qualifikation, wurde nur Vierter. Auch der Norweger Birk Ruud, Olympiasieger im Big Air, ging als Fünfter leer aus.

Hall fuhr einen starken Lauf mit beeindruckenden Tricks und sauberen Landungen in der ersten Runde, was ihm über 90 Punkte und die Führung einbrachte. Dadurch konnten seine Herausforderer um die weiteren Podiumsplätze kämpfen.

„Dieser letzte Sprung war vielleicht mein härtester Trick überhaupt“, sagte der 23-Jährige und fügte hinzu, er sei „froh“, ihn geschafft zu haben.

Die Leistung von Alexander Hall gewann die achte Goldmedaille der Vereinigten Staaten

„Viele von uns (im Sport) nennen wir Spin, um zu gewinnen und so viel wie möglich zu drehen, also war es wirklich schön, einen neuen Ansatz zu wählen und einen Spin zu fahren, der fast keinen Spin hat, was immer sehr schwierig ist“, er sagte Reportern nach dem Finale mit der amerikanischen Flagge um die Schultern.

la/pfd (Reuters, dpa, AFP)