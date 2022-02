Melden Sie sich für den Nintendo Switch Sports Online Gaming Test an – Nintendo

Melden Sie sich für den Nintendo Switch Sports Online-Spieltest an!

Aufgeregt für die Sport Nintendo Switch™ Spiel? Wenn Sie ein Nintendo Switch Online*-Mitglied sind und einige der enthaltenen Sportarten ausprobieren möchten (und uns dabei helfen möchten, einige technische Dinge zu bewerten), melden Sie sich bitte für den Online-Spieltest an! Sie können vom 18. bis 20. Februar in geplanten Spielsitzungen Online-Zufallsmatches für Tennis, Bowling und Chambara (Schwertkampf) testen.

So können Sie Spaß haben. Ein großes Dankeschön an alle, die mitmachen!

das Nintendo Switch Sport Das Spiel startet am 29. April. Vorbestellung ist ab sofort möglich.

Wie man sich registriert

Bitte beachten Sie, dass der Nintendo Switch Sports Online-Spieltest nur für Nintendo Switch Online-Mitglieder verfügbar ist. Melden Sie sich noch heute an oder testen Sie es 7 Tage lang kostenlos (falls berechtigt): https://www.nintendo.com/switch/online-service/

1. Ab dem 15. Februar um 17:00 Uhr PSTSie können den speziellen Link auf der My Nintendo-Belohnungsseite besuchen und die Spieltestdetails online einsehen: https://my.nintendo.com/rewards/7465c9bc0183c858

2. Melden Sie sich bei Ihrem Nintendo-Konto an (oder eine erstellen). Wählen Sie „Einlösen“ und ein Download-Code wird angezeigt.

3. Code einlösen im Nintendo eShop Ihres Geräts oder im Internet, um die herunterzuladen Nintendo Switch Sport Testen Sie das Spiel online auf Ihrer Nintendo Switch™-Konsole.

Um den Code im Nintendo eShop auf Ihrer Nintendo Switch-Konsole einzulösen, besuchen Sie den Nintendo eShop und wählen Sie „Code einlösen“ aus dem Menü.

Um den Code im Internet einzugeben, besuchen Sie https://ec.nintendo.com/redeem/#

Geplante Spielsitzungen

Bitte beachten Sie, dass Nintendo Switch Sports Online Playtest-Matches stattfinden können allein spielen in diesen Zeiten. Kreisen Sie Ihren Kalender ein, stellen Sie einen Wecker oder tun Sie, was Ihnen hilft, sich an Dinge zu erinnern!

18. Februar

19. Februar

3:00-3:45 Uhr PST

11:00–11:45 Uhr PST

19:00–19:45 Uhr PST

20. Februar