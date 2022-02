Team GB Olympia-Medaille Dürre treibt Rydings Podiumsmission an

Dave Ryding sagt, dass die Kämpfe des Team GB bei den Olympischen Winterspielen seinen Hunger nach einer Medaille beim vierten Versuch angeheizt haben.

Die Olympia-Erwartungen des 35-Jährigen sind gewachsen, seit er im Januar in Kitzbühel den Weltcup im 97. Anlauf gewann.

Jetzt gibt es eine sehr reale Aussicht auf zusätzlichen Druck, wenn Ryding im Slalom am Mittwoch auf der Suche nach Großbritanniens erster Medaille in Peking unerwartet zum Starttor geht.

Die Reaktion der Rakete liegt irgendwo zwischen Dunkerque-Witz und steifer Oberlippe.

„Wenn es passiert, dass es bis dahin noch keine Medaillen gibt, bin ich sehr motiviert“, sagte das Chorley-Ass Ryding.

„Ich werde noch tiefer graben und tun, was ich kann. Ich war schon früher in Positionen, in denen ich nicht gut gefahren bin oder etwas nicht stimmte und ich etwas geschafft habe.

„Die Stimmung im Team ist gut. Es ist einfach, auf die Negative zu starren und zu verweilen. Es ist nicht alles düster, ich habe viel schlimmere Situationen gesehen.

„Wir sind Briten, wir werden immer zusammenhalten und wir sind eine starke Nation.

„Keine Sorge, bleib ruhig. Vielleicht könnte ich mir ein T-Shirt bedrucken lassen, auf dem steht „bleib ruhig und schau dir den Slalom an!“

Ryding kann aus Erfahrung als einer der viermaligen Olympiateilnehmer von Team GB sprechen.

Er trat 2010 in Vancouver an, wo Amy Williams Skeleton-Gold Großbritanniens einzige Medaille war.

Nach einem historischen Sieg in Kitzbühel, Großbritanniens erstem WM-Triumph, nannte Ryding seinen letzten Lauf vor den Olympischen Spielen einen „Realitätscheck“.

Er wurde 20. in Schladming, was erneut an die Unberechenbarkeit von Slalomrennen erinnert.

Die Slalomstrecke hat in dieser Saison sechs verschiedene Sieger in sechs Weltcuprennen hervorgebracht, wobei 14 verschiedene Skifahrer das eine oder andere Mal das Podium erreichten.

„Jemand in dieser Gruppe muss 14. werden“, sagte Ryding, der einer von mehr als 1.000 Athleten ist, die von der National Lottery finanziert werden, wodurch sie Vollzeit trainieren, Zugang zu den besten Trainern der Welt haben und davon profitieren können Spitzentechnologie, Wissenschaft und Technologie. Medizinische Hilfe.

„Ich weiß, dass es in mir liegt, zu gewinnen, und ich kann beruhigt sein, es am D-Day zu tun.“ Die Erwartungen sind seit Kitzbühel natürlich gestiegen, und das ist sehr gut. Weil ich gut Ski fahre.

„Wenn die Erwartungen am niedrigsten wären, wäre ich nicht gut aufgestellt. Mit dem Erfolg kommt die Erwartung, ich muss nur die richtigen Dinge tun.

Die meisten Medaillen im alpinen Skisport bei diesen Spielen sind mit der Form gegangen – wenn man die Kämpfe von Mikaela Shiffrin nicht berücksichtigt.

Schocks sind in diesem Sport nie weit entfernt, da sich der technische Skisport der Männer nach dem Rücktritt der österreichischen Legende Marcel Hirscher noch in einer Übergangsphase befindet.

Chinas Kunstschnee ist eisig und rutschig, aber die „Ice River“-Abfahrt hat weniger Fallstricke als die Abfahrten von Adelboden und Kitzbühel, die beide Ryding-Medaillen einbrachten.

Und nach dem neunten Platz in PyeongChang 2018, Großbritanniens bestem alpinen Ski-Finish seit 30 Jahren, hat Ryding absolut keinen Grund, sich zurückzuhalten.

„Der Kurs ist ziemlich glatt“, sagte Ryding. „Das Rennen wird eng und ich werde mehr Risiko eingehen müssen als sonst in einem Weltcup.

„Ich war auf allen Strecken im Weltcup gut, ich habe bewiesen, dass ich es unter allen Bedingungen schaffen kann, es hängt alles davon ab, was an dem Tag passiert.

„Ich bin in einem Do-or-Stirb-Zustand. Ich hatte einen neunten Platz bei den Olympischen Spielen und baute meinen Weg. Ich hatte einen anständigen, es hat keinen Sinn, noch einen neunten Platz zu machen.

„Ich kann genauso gut versuchen, mich zu verbessern. Gerade beim Slalom geht es jetzt nur noch darum, Risiken einzugehen. Der Sieger bekommt alles und ich muss in dieser Geisteshaltung bleiben.

Die Spieler der National Lottery sind einer der größten Unterstützer der Wintersportler des Team GB und der ParalympicsGB und sammeln jede Woche über 30 Millionen Pfund für gute Zwecke, darunter Breitensport und Spitzensport. Entdecken Sie die positiven Auswirkungen des Spielens der Nationalen Lotterie aufwww.lotterygoodcauses.org.ukund beteiligen Sie sich mit dem Hashtag: #TNLAthletes