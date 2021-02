Pak Imran Khans Uhr, um den indischen Luftraum zu nutzen, um nach Sri Lanka, Südasien, zu fliegen

Der pakistanische Premierminister Imran Khan wird den indischen Luftraum nutzen, um nach Sri Lanka zu reisen. Er wird ab heute einen zweitägigen Besuch im Land machen – sein zweiter Besuch, der Monate nach seinem Besuch in Afghanistan erfolgt.

Pakistan hatte die Nutzung des Luftraums beantragt, für den Indien die Erlaubnis erteilt hatte. Als Protokoll wird das Land alarmiert, wenn Staats- oder Regierungschefs den Luftraum eines anderen Landes passieren, und die erforderliche Genehmigung wird eingeholt.

WION erfuhr, dass die Erlaubnis vor 10 Tagen von Islamabad nach Neu-Delhi geschickt worden war. Indien gab seine Genehmigung am Montag.

Es ist wichtig anzumerken, dass Pakistan nach der Aufhebung des Sonderstatus des ehemaligen Bundesstaates Jammu und Kaschmir durch Indien die Erlaubnis verweigerte, das Flugzeug von Präsident Kovind einmal und das Flugzeug von Premierminister Modi zweimal zu überfliegen.

Im September 2019 verweigerte Pakistan während seines Besuchs in Europa die Nutzung seines Luftraums für das Flugzeug von Präsident Kovind. Im selben Monat weigerte er sich, über das Flugzeug von Premierminister Modi zu fliegen, um an der UNGA-Sitzung teilzunehmen, gefolgt von einer mangelnden Genehmigung für Air India während des Besuchs des Premierministers in Saudi-Arabien im Oktober 2019. Indien beschlagnahmte die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation.