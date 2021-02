ERSTER BLICK: Red Bulls atemberaubendes 2021 F1-Auto – der RB16B

Los geht’s, Leute! Red Bull hat sein neues Biest vorgestellt, den RB16B. Die Maschine wird von Max Verstappen und Sergio Perez angetrieben, die Mercedes 2021 als Weltmeister entthronen wollen.

Der in Milton Keynes ansässige Kader war das vierte Team, das seinen Herausforderer für die nächste Kampagne enthüllte. Ähnlich wie McLaren entschied sich die österreichische Mannschaft dafür, ihre Lackierung beizubehalten, anstatt sie zu verdrehen, und trug ein Auto, das dem des letzten Jahres sehr ähnlich war.

Wie die meisten Red Bull-Autos aus den vergangenen Jahren behält es alle klassischen Elemente bei. Die Lackierung zeigt die bewährten Farben Rot, Blau und Gelb des Teams in einem matten Finish. Das Red Bull-Abzeichen erscheint wie in der Vergangenheit auf der Airbox.

Am Start waren auch die beiden Piloten des Teams beteiligt. Als solche erhielten die Fans einen ersten Eindruck von Neuzugang Perez in Red Bull-Farben. Sie hoffen, dass es ihm viel besser geht als seinen Vorgängern und dass er seinem Teamkollegen Max helfen kann, den Kampf in Richtung der Silberpfeile zu führen.

Ist dies die beste Chance für Red Bull F1, Mercedes zu schlagen?

Diese beiden Teams haben dieses Jahrzehnt der F1 dominiert. Nachdem das österreichische Team jedoch frühzeitig Erfolge erzielt hatte, übernahm Mercedes die Ära des V6-Hybrids und begann seine bis dahin andauernde Netzbeherrschung.

Das in Brackley ansässige Team wird voraussichtlich acht Weltmeistertitel in Folge gewinnen. Aber sie stehen vor neuen Herausforderungen, denen sich das Team noch nie gestellt hat.

Sie mussten die Kostenobergrenzen-Herausforderung aushandeln, weil sie eines der Teams sind, die regelmäßig viel Geld ausgeben, um ihre Autos zu verbessern. Darüber hinaus haben sie Bedenken hinsichtlich der Zuverlässigkeit ihres Motors geäußert und mussten sich auch abmühen, die aerodynamischen Änderungen vorzunehmen, die die F1 für diese Saison zur Reduzierung des Drucks auf die neuen Reifen vornehmen möchte.

Es kann also durchaus einige Mängel in der Rüstung geben. Red Bull hingegen scheint endlich zwei Fahrer zu haben, die unabhängig von der Zuverlässigkeit des Motors an der Spitze der Startaufstellung kämpfen können, und wird durch die Tatsache gestützt, dass sie jetzt ihre eigenen Antriebsstränge für 2022 bauen können.

Wird dies die Jahreszeit sein, in der sich die Flut ändert? Teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren unten mit.

