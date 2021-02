Google fügt der Google Mail-App endlich App-Datenschutzetiketten hinzu

Heute hat Google seiner Google Mail-App stillschweigend App-Datenschutzetiketten hinzugefügt und damit die erste seiner Top-Apps markiert, die Datenschutzdetails außerhalb von YouTube erhalten.



Obwohl Google Mail Informationen zum App-Datenschutz hinzugefügt wurden, hat Google dies auf der Serverseite getan und noch kein Update für die Google Mail-App veröffentlicht. Es ist zwei Monate her, seit die Google Mail-App zuletzt aktualisiert wurde.

Anfang Februar wurden in der Google Mail-App Warnungen bezüglich der App angezeigt obsolet sein weil es so lange her ist, dass neue Sicherheitsfunktionen hinzugefügt wurden, aber Google diese Nachrichten entfernt hat, ohne ein App-Update zu veröffentlichen.

Apple war Anbringen von Anwendungs-Datenschutzetiketten Seit Dezember unterstützt Google diese Funktion nur langsam. Google sagte Anfang Januar dass es Datenschutzdaten zu seinem App-Katalog “diese Woche oder nächste Woche” hinzufügen würde, aber bis zum 20. Januar die meisten Apps wurde nicht aktualisiert mit App Datenschutz.

Seitdem hat Google Apps wie YouTube und einigen seiner kleinen Apps App-Datenschutzetiketten hinzugefügt, großen Apps wie Google Search und Google Bilderund Google Maps erhält Google Mail als erstes Unternehmen die neue Kennzeichnung.

Die Datenschutzdaten der Google Mail-App sind nicht sehr unerwartet. Der Standort, die Benutzer-ID und die Nutzungsdaten von Google sind Informationen, die an Werbekunden von Drittanbietern weitergegeben werden. Die Daten werden für Analyse, Produktpersonalisierung und Anwendungsfunktionalität verwendet.

Während die meisten Google-Apps Monate ohne Update vergangen sind und noch nicht aktualisiert wurden, wurden Apps wie Google Translate, Google Tasks, YouTube Music und YouTube TV mit neuen Inhalten und Fehlerkorrekturen aktualisiert. Diese Apps wurden jedoch stillschweigend mit App-Datenschutzetiketten aktualisiert, bevor ihr Inhalt aktualisiert wurde.

Jetzt, da in Google Mail App-Datenschutzetiketten vorhanden sind, werden möglicherweise bald Informationen für andere Google-Apps verfügbar sein, und Google wird möglicherweise die regelmäßigen Updates wieder aufnehmen, die vor dem Start für iOS-Apps angeboten wurden. Implementierung der neuen Regeln durch Apple.