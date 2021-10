OSM-Bestückung funktioniert mit Boeing + spaceX für intelligenteres und schnelleres Gehäuse

eine neue Art zu bauen

Pionier einer Technologieplattform, Unternehmen mit Sitz in New York OSM-Montage läutet die „postmodulare“ Ära der Gebäudelieferung ein. konzipiert von Bill und Chris Sharples, Mitbegründer von SHOP Architekten, arbeitete das Unternehmen eng mit Boeing-Beratern zusammen, RaumX, und Du bist hier. Dieses multidisziplinäre Team möchte modulieren den Prozess des Baus mittlerer bis hoher Gebäude, um sicherer, schneller und effizienter zu werden.

Diese Woche stellt OSM Assembly seine erste Einheit mit einem Schlafzimmer vor, die mit revolutionärer digitaler Designtechnologie in Kombination mit fortschrittlichen Fertigungstechniken gebaut wurde. Montage OSMs innovative Building Delivery Methodik basiert auf einer ausgeklügelten Technologieplattform, die den gesamten Prozess neu gestaltet, um menschliche Fehler zu eliminieren, die Projektdurchlaufzeiten drastisch zu reduzieren und echte Sicherheitskosten zu erzielen. Zu Beginn der Bereitstellungsphase des Teams möchte das Team die Plattform in seine erste übersetzen Wohnung einbauen New York.

visualisierung eines zukünftigen projekts in new york | Bilder mit freundlicher Genehmigung von OSM Assembly

Architektur automatisiert

als designboom die besuchte Unternehmen‘s Fabrik in New Jersey hat die OSM-Versammlung ihre DNA mit den Architekten von SHoP notiert. geboren aus 25 Jahren Erfahrung in Geschäft Seite lernten sie, wie Architekten drehen Entwurf in Design für die Fertigung. das Team profitierte auch von der Expertise von boeing, RaumX, und Du bist hierund integriert deren Herstellungs- und Lieferkettenmanagement-Methoden in ihre Prozesse.

Montage OSM ließ sich von den Fortschritten in der Luft- und Raumfahrt- und Automobilindustrie inspirieren und brachte sie in die Bauwelt, die, wie sie anmerken, in Bezug auf Automatisierung und Technologie sicherlich hinterherhinkt.



im Gespräch mit dem Team

Vor einem holografischen und interaktiven 3D-Modell einer modularen Wohneinheit beschreibt die OSM-Montage ihren Prozess.

OSM-Baugruppe (AOSM): Unser gesamtes Modell basiert auf einer Lieferkette. Wir verwalten das digitale Modell, die „Plattform“, wir entwickeln die Gebäudeentwürfe aus unserem Gebäudegenerator, wir entwickeln detailgetreue Fertigungszeichnungen, die in unsere Lieferkette integriert werden, und solche Dinge kommen wieder. Dies ist also ein Beispiel für unsere MEP-Systeme, unabhängig davon, ob sie in unsere Einrichtung kommen.

„Blending ist der Name des Unternehmens, aber auch unsere Methodik. Diese werden bei uns vor Ort montiert und die beweglichen Teile rasten ein. Wir integrieren einen Großteil dieses Builds in das Ökosystem unserer Tier-2- und Tier-3-Anbieter. Was wir hier sehen, ist eine voll ausgestattete Badezimmerkabine mit Sanitär, Toilette und Badewanne aus einer Installation auf Ebene zwei, die in einer Installation wie dieser auf Ebene eins ankommt und einrastet. dann kommt unser mechanisches System, dann die Böden, die Schränke.

„Was wirklich interessant ist, ist das mechanische System. Dies erfordert normalerweise eine Menge komplexer, arbeitsintensiver Konstruktionen – Klebebänder, Verbindungen, Abflussrohre – jetzt geschieht all dies in einer anderen Anlage als unserer stromabwärts. viel eher wie Autos und Flugzeuge zusammengesetzt sind als Gebäude. Wenn Sie sich zum Beispiel einen Toyota Camry ansehen, wird das Armaturenbrett des Autos von einem anderen Lieferanten hergestellt. es ist voll funktionsfähig mit lenkrad, radio, kanälen, wenn es um toyota geht. Ihre Rolle besteht darin, es zu entwerfen, die Qualitätskontrolle sicherzustellen und es dann zum Endprodukt zusammenzubauen. Wir spielen eine sehr ähnliche Rolle im Gebäude-Ökosystem, steuern den Prozess aus technologischer Sicht, führen die Endmontage durch und stapeln sie dann vor Ort.

Explosionszeichnung eines Moduls

designboom (DB): Kann sich dieses System an komplexere Pläne oder Grundrisse anpassen?

AOSM: zwei punkte dazu – wir beginnen mit 15 bis 30 geschichten, was kein leicht zu meisterndes produkt ist. Dies als Basis für die Entwicklung unserer Systeme zu verwenden, ist wahrscheinlich der richtige Ausgangspunkt, da unsere Plattform strukturell system- und regionenunabhängig ist. damit wir uns anschließen und spielen können, haben wir die Flexibilität für Wachstum. hier verwenden wir einen Stahlrahmen, können ihn aber beispielsweise gegen ein CLT-Struktursystem austauschen.

Damit die Ingenieure alles überprüft haben, ist unser digitales Modell so weit fertig, dass jede Schraube und jedes Stück Klebeband modelliert ist … so erreichen wir diese Präzision und wirkliche Kostensicherheit.