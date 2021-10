Jüdische Referendare für World Series + Field im 20. Bezirk von Florida

(Foto von Drew Angerer / Getty Images)

Der ehemalige Senator Joseph Lieberman (I-CT) war mehr als zwei Jahrzehnte lang einer der gemäßigtsten Senatoren Amerikas. Dieser zentristische Ader brachte ihn als demokratischer Vizepräsidentschaftskandidat im Jahr 2000 an den Rand des Weißen Hauses, aber er verärgerte die Partei, indem er 2006 als unabhängig kandidierte und später den Präsidentschaftswahlkampf von Senator John McCain in 2008 unterstützte. Doch Lieberman bleibt zurück . seine zentristischen politischen Entscheidungen. Jetzt will er mehr Politiker dazu bewegen, dasselbe zu tun. Sein neuestes Buch, Die zentristische Lösung: Wie wir die Regierung zum Funktionieren gebracht haben und sie wieder zum Laufen bringen können, dient als Aufruf zum Handeln an die Politiker, einen kollegialeren Mittelweg zur Regierungsführung zu suchen. “Ich versuche immer, Zentrismus als Unterschied zu Mäßigung zu unterscheiden”, erklärte Lieberman in einem Interview mit Jüdischer EingeweihterEs ist Sam Zieve Cohen. „Zentrismus ist eine Strategie, Mäßigung ist eine Ideologie. “

Jüdischer Eingeweihter: Sie führen Ihr Judentum und Ihr Studium des Talmuds als Leitfaden für Ihre politischen Überzeugungen an. Sie schreiben: “Talmudische Ethik ist eine ideale Voraussetzung für Zentrismus und Problemlösungspolitik.” Wie wichtig ist Religion bei der Entwicklung einer zentristischen Weltanschauung?

Joe Liebermann: Wenn ich an meine persönliche Geschichte zurückdenke, an die verschiedenen Kräfte und Ideen, die in meinem Leben auf mich eingewirkt haben, schien mir, dass meine jüdische Ausbildung und insbesondere der Talmud wirklich ein wichtiger Teil meines Seins waren . Ich glaube nicht, dass ich das gefühlt habe, als ich in die Politik eingestiegen bin. Ich sage immer, dass meine religiöse Erziehung, die ganze Ethik von tikkun olam, Woher Kiddusch Hashem, war ein Teil dessen, was mich dazu bewog, in den öffentlichen Dienst zu gehen. Aber wenn ich an die ganze Entwicklung des jüdischen Rechts, des Talmuds zurückdachte, [it] Ergebnis hitziger und respektvoller Diskussionen und Auseinandersetzungen. Und dann, meistens, eine Einigung über einen Weg nach vorne, was selten zu persönlicher Feindseligkeit führte.

VON: In Ihrem Buch behaupten Sie, dass die Mehrheit der Amerikaner in ihrem Geschmack und ihren politischen Interessen immer noch gemäßigt ist. Es ist jedoch klar, dass die Wahlen von parteipolitischen Politikern in den letzten zehn Jahren zugenommen haben. Warum ist das so? Wenn Wähler zentristische Problemlöser wollen, warum gewinnen dann diese parteiischen Politiker?

J L: Der Grund ist, dass die Zentristen, Unabhängigen, Gemäßigten nicht so intensiv in die Auswahl der Kandidaten der Demokratischen und Republikanischen Parteien für den Kongress und andere Ämter eingebunden sind. Und es erlaubt der extremen Linken und der extremen Rechten der beiden großen Parteien, einen unverhältnismäßigen Einfluss darauf zu haben, wer gewählt wird.

VON: Sie schreiben, dass 2008 weder die damaligen Senatoren Hillary Clinton noch Barack Obama um Ihre Unterstützung gebeten haben, während Senator McCain, den Sie unterstützt haben, offensichtlich taten. Hätten Sie eine Unterstützung erwogen, wenn sie gefragt hätten?

J L: Ja, das hätte ich auf jeden Fall. Innerhalb der Demokratischen Partei herrschte so ein Konsens, insbesondere unter den Wählern, die bei den Vorwahlen abstimmten, dass der Krieg ein schrecklicher Fehler war. Die Tatsache, dass ich es nicht aufgeben wollte, bis ich das Gefühl hatte, das Land stabilisiert zu haben – was wir 2008 tatsächlich hatten – hat mich dazu gebracht unerwünschte Person unter vielen demokratischen Primärwählern. Vermutlich haben Hillary und Barack deshalb nicht um meine Unterstützung gebeten. Aber es wäre natürlich gewesen. Es wäre eine schwierige Entscheidung zwischen ihnen gewesen, weil ich, wie gesagt, eine enge Beziehung zu beiden hatte. Aber es wäre natürlicher für mich gewesen, Clinton oder Obama zu unterstützen, als McCain zu unterstützen. Aber als John mich im November 2007 fragte, war mir klar, dass Obama und Clinton nicht um meine Unterstützung bitten würden. Außerdem habe ich John geliebt, ich habe an John geglaubt, ich habe John vertraut. Und ich wusste, dass er vom ersten Tag an bereit war, Präsident der Vereinigten Staaten zu werden. Ich hatte also auch das Gefühl, dass ich eine Aussage über die Überparteilichkeit mache.

VON: In Bezug auf Präsident Biden schreiben Sie in dem Buch: “Der einzige Weg für uns, einige unserer ernsten nationalen Probleme zu lösen und einige unserer großen nationalen Chancen zu nutzen … wird erfordern, dass sich republikanische Kongressmitglieder von Trump trennen”, und das wird verlangen, dass Biden und demokratische Kongressabgeordnete ihre Unabhängigkeit von den linksextremen Demokraten erklären, die keine Kompromisse eingehen. Die Demokraten der Mitte sollen sich über die Weigerung von Präsident Biden geärgert haben, in den Verhandlungen mit Progressiven zum Infrastrukturgesetz eine unnachgiebige Haltung einzunehmen. Wie beurteilen Sie die Strategie von Präsident Biden?

J L: Ich meine, es muss Platz geben, und es gibt Platz innerhalb der Demokratischen Partei für das, was ich Mitte-Links-Demokraten wie Joe Biden nennen würde. Diese Mitte-Links-Gruppe stellt wahrscheinlich die Mehrheit in der Demokratischen Partei. Ich würde nie sagen, dass die extrem linken Demokraten ausgeschlossen werden, die keine Kompromisse eingehen wollen, aber sie dürfen nicht glauben, dass sie die Partei oder den Parteivorsitzenden kontrollieren können. Sie haben nicht die Zahlen, um das zu rechtfertigen. Ich möchte sagen, dass es in den Monaten nach der Wahl von Präsident Biden Zeiten gab, in denen ich das Gefühl hatte, dass der “Kader”, der sogenannte “progressive Caucus” im Repräsentantenhaus, mehr Einfluss in der Partei und in der Biden-Regierung hatte. dass sie keinen Anspruch darauf haben. Auch hier würde ich sie nie ausschließen, aber sie müssen auch ins Zentrum kommen und anfangen zu verhandeln.

