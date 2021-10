Orban aus Ungarn wirft EU und USA Einmischung in die Wahlen 2022 vor | Wahlnachrichten

Viktor Orban hat ausländischen Mächten vorgeworfen, den linken Block zu unterstützen, der ihn nach einem Jahrzehnt an der Macht ablösen will.

Premierminister Viktor Orban hat Brüssel und Washington vorgeworfen, sich vor den Parlamentswahlen im April nächsten Jahres in die ungarische Politik einzumischen.

Orban sagte am Samstag bei einer Kundgebung im Zentrum von Budapest Zehntausenden von Unterstützern, dass Washington und der Milliardär George Soros versuchten, die linke Opposition mit ihrem Geld, ihren Medien und ihren Netzwerken zu wählen.

„Wichtig ist nicht, was sie in Brüssel, in Washington und in den Medien, die aus dem Ausland gesteuert werden, wollen. Es werden die Ungarn sein, die über ihr eigenes Schicksal entscheiden “, sagte Orban.

„Unsere Stärke liegt in unserer Einheit… wir glauben an die gleichen Werte: Familie, Nation und ein starkes und unabhängiges Ungarn.

Einheit ist jedoch auch das, worauf sich seine Gegner verlassen, um ihn nach einem Jahrzehnt an der Macht zu entfernen. Zum ersten Mal wird Orban einer Einheitsfront von Oppositionsparteien gegenüberstehen, darunter die Sozialisten, die Liberalen und die ehemalige rechtsextreme, jetzt Mitte-rechts-Partei Jobbik.

Angeführt wird das Sechs-Parteien-Bündnis von Peter Marki-Zay, einem 49-jährigen katholischen Konservativen, Vater von sieben Kindern und Bürgermeister einer Kleinstadt, der die traditionellen Werte zu verkörpern scheint, die Oran öffentlich verteidigt.

Meinungsumfragen zeigen, dass Orbans Fidesz-Partei und das Oppositionsbündnis Kopf an Kopf liegen, rund ein Viertel der Wähler ist unentschlossen.

Der Jahrestag des Aufstands von 1956 gegen das Sowjetregime am Samstag gab Orban eine symbolische Plattform für seine Plattform, da seine Fidesz-Partei ihren Vorwahlkampf intensiviert.

Er überschwemmte die Wähler mit Werbegeschenken, darunter eine Einkommensteuersenkung in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar für Familien, und verstärkte seine starke Anti-Einwanderungs-Rhetorik.

Ungarn hat sich in Bezug auf Medienfreiheit, Rechtsstaatlichkeit und LGBTQ-Rechte auf die Seite Polens gegen die EU gestellt, behauptet jedoch, dass es nicht die Absicht habe, den Block zu verlassen.

„Brüssel spricht mit uns und behandelt uns zusammen mit den Polen, als ob wir ein Feind wären … Nun, es ist an der Zeit, dass sie in Brüssel verstehen, dass selbst die Kommunisten uns nicht besiegen konnten“, sagte Orban jubelnden Anhängern, die die Nationalflagge und schwenkten Transparente mit Slogans wie „Brüssel ist Diktatur“.

Bei einer anderen Kundgebung der Opposition sagte Marki-Zay, dass seine Regierung im Falle einer Wahl eine neue Verfassung ausarbeiten, gegen Korruption vorgehen, den Euro einführen und die Medienfreiheit garantieren würde.

„Dieses Regime ist moralisch unhaltbar geworden … die Dynamik, die wir jetzt haben, sollte uns bis April 2022 bringen“, sagte er.