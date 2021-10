Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz tritt im Korruptionsskandal zurück

Von Stéphanie Halasz, Martin Goillandeau und Niamh Kennedy CNN

österreichischer Koch Sebastian kurz sagte, er würde sein Büro am Samstagabend verlassen, Tage nachdem sein Büro von österreichischen Staatsanwälten, die gegen ihn und enge Mitglieder des Teams ermitteln, wegen des Verdachts der Korruption und des Vertrauensbruchs durchsucht worden waren.

Kurz, spricht in einer Fernsehansprache am Österreichisches Fernsehen sagte: „Ich möchte Raum für Stabilität schaffen.

Der 35-jährige Kanzler sagte jedoch, die Korruptionsvorwürfe gegen ihn seien “falsch” und bestritt, Regierungsgelder für politische Zwecke zu verwenden.

Nach Angaben des öffentlich-rechtlichen Senders ORF soll Außenminister Alexander Schallenberg neuer Kanzler werden.

Positive Medienberichterstattung

Gegen Kurz wird wegen Vorwürfen ermittelt, dass staatliche Gelder für eine positive Berichterstattung in einer Tageszeitung verwendet wurden, teilte die österreichische Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.

Gegen die Bundeskanzlerin sowie neun weitere Personen und drei Organisationen wird laut einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung der österreichischen Bundesanwaltschaft für Wirtschaft und Korruption (WKStA) in dem Fall ermittelt.

Im Rahmen der Ermittlungen wurden nach Angaben der Staatsanwaltschaft am Mittwoch an mehreren Orten, darunter zwei Regierungsstellen, Durchsuchungen durchgeführt.

In der Erklärung heißt es: „Mit den Haushaltsmitteln des Finanzministeriums wurden zwischen 2016 und mindestens 2018 ausschließlich parteiisch motivierte, teilweise manipulierte Umfragen finanziert, die von einem Meinungsforschungsunternehmen im Interesse einer politischen Partei und ihrer Führung durchgeführt wurden.“ .

Der in der Erklärung des Generalbundesanwalts angegebene Zeitraum entspricht dem Zeitpunkt, als Kurz die Führung der Österreichischen Volkspartei (ÖVP) übernahm und ihn nach den Wahlen durch eine Koalition mit der rechtsextremen FPÖ an die Regierung führte.

„Die Ergebnisse der Untersuchung wurden (ohne als Werbung deklariert) im redaktionellen Teil einer österreichischen Tageszeitung und anderen Medien derselben Gruppe veröffentlicht“, heißt es in der Erklärung und fügte hinzu, dass „angebliche Zahlungen geleistet wurden das Medienunternehmen.”

Österreichische Medien haben die an dem Fall beteiligte Tageszeitung als die Boulevardzeitung Österreich (Österreich) identifiziert, die die Vorwürfe zurückgewiesen und in mehreren Meinungsartikeln, die diese Woche veröffentlicht wurden, jegliches Fehlverhalten geleugnet hat.

Kurz bleibt Parteichef

Die Korruptionsvorwürfe gegen Kurz haben eine Krise in der österreichischen Regierung ausgelöst. Vor dem Rücktritt von Kurz am Samstag drohten Oppositionsparteien am Dienstag mit einem Misstrauensvotum gegen ihn im Parlament.

2017 ins Kanzleramt gewählt, hat Kurz eine der größten Krisen Europas – den Flüchtlingszustrom 2015 – gekonnt zum Wahlsieger gemacht.

Kurz kam an die Macht, als der Einfluss von Bundeskanzlerin Angela Merkel auf das Nachbarland Deutschland abzuschwächen schien. Er schien daran interessiert zu sein, zumindest einen Teil seines Ansatzes zur Aufnahme von Migranten zu zerstören und den Kontinent auf einen härteren Weg zu bringen, obwohl er regelmäßig darauf bestand, das europäische Projekt zu unterstützen.

Seine Partei stand 2017 hinter einem Gesetz, das die Vollverschleierung von Muslimen im öffentlichen Raum verbot.

Ein Kanzleramtssprecher sagte CNN am Sonntag, Kurz werde Vorsitzender der ÖVP und Fraktionsvorsitzender bleiben. Kurz “geniesst die volle Unterstützung der Volkspartei”.

Kurz sagte, er trete zurück, damit “die Koalition weiterhin im Interesse des österreichischen Volkes arbeiten kann”, sagte der Sprecher und fügte hinzu, dass keine der von der Staatsanwaltschaft durchgeführten Durchsuchungen “Kurz selbst betraf”.

