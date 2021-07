OQ Technology startet Satelliten an Bord der SpaceX Transporter-2-Mission

Die Konstellation wird aus mehr als 60 Raumfahrzeugen bestehen, um 5G-IoT-Dienste in abgelegenen und ländlichen Gebieten bereitzustellen.

OQ Technology startete seinen Tiger-2 (6U Nanosatellite) Satelliten an Bord der SpaceX Transporter-2 Fahrgemeinschaftsmission, die von Spaceflight Inc.

Etwa anderthalb Stunden später trennte sich das Sherpa LTE-1-Modul von Spaceflight (ein Modellraumfahrzeug mit mehreren Satelliten, darunter Tiger-2) von der obersten Stufe der Rakete und setzte dann die verschiedenen Satelliten aus. Das Team erhielt die Bestätigung, dass Tiger-2 erfolgreich aus dem Dispenser an Bord des Sherpa LTE-1-Moduls in den Weltraum geschleudert wurde.

Tiger-2 ist Teil der geplanten Konstellation von OQ Technology, die mehr als 60 Raumfahrzeuge umfassen wird, um 5G-IoT-Dienste in abgelegenen und ländlichen Gebieten bereitzustellen. Auf Tiger-2 folgt MACSAT, eine agile Nanosatelliten-Mission, die von der ESA unterstützt wird und sich dem IoT 5G in LEO widmet.

Omar Qaise, Gründer und CEO von OQ Technology, sagte: „Wir haben uns sehr über diese Nachricht gefreut und sind unseren Partnern sehr dankbar, da Tiger-2 als weltweit führender 5G-IoT-Satellitenbetreiber eine wichtige Mission für uns ist Beginn der kommerziellen 5G-IoT-Dienste bis zum vierten Quartal 2021, weitere Satelliten werden folgen. “

OQ Technology ist der erste 5G-IoT-Betreiber, der ein globales Hybridsystem aufgebaut hat, das sowohl Satelliten- als auch terrestrische drahtlose Netzwerke kombiniert und dabei standardmäßige 5G-Chips in mobilen Geräten verwendet. Es richtet sich in erster Linie an Kunden mit Fokus auf Afrika, dem Nahen Osten, Asien und Amerika und wird die 4G- und 5G-Präsenz des IoT weltweit erweitern.