ATP Los Cabos Day 1 Vorhersagen einschließlich Kokkinakis vs Kudla

Das Late-Night-Turnier ATP Los Cabos ist zurück und startet inoffiziell mit den Vorbereitungen für die US Open als erstes Hartplatzturnier nach Wimbledon. Wie immer hier bei LWOT bringen wir Ihnen Vorhersagen für jedes Spiel, einschließlich der sechs, die das Turnier am Montagabend eröffnen, von denen drei in einem separaten Artikel zu finden sind. Wer wird gewinnen?

ATP Los Cabos Vorhersagen Tag 1

Yuri Rodionov vs. Sebastian Ofner

Kopf an Kopf: Ofner 2:1 Rodionov

Ein österreichisches Derby hier in der ersten Runde. Österreichs Nr.3 Jurij Rodionov trifft auf Österreichs Nr.4 Sebastian Ofner. Ofner, der ältere der beiden, führt das Kopf-an-Kopf-Rennen mit 2:1 an, obwohl einer ausgefallen war und das erste Spiel 2016 stattfand, als Rodionov erst 17 Jahre alt war. Rodionov gewann die letzte Begegnung und besiegte Ofner im Finale. Roland-Garros-Qualifikationsrunde 2020.

Rodionovs aktuelle Form ist schwer einzuschätzen. In Stuttgart erreichte er das Halbfinale, musste aber verletzungsbedingt aufgeben. Der 22-Jährige hat seitdem keinen Satz mehr gewonnen, obwohl er hofft, diese Serie gegen Ofner zu brechen. Ofners Ergebnisse waren in letzter Zeit nicht so beeindruckend wie in der Qualifikation, aber er hat einige Spiele gewonnen und ging während der gesamten Saison mit 8-4 auf Rasen. Ofners jüngste Ergebnisse waren besser als Rodionov, der ebenfalls verletzt sein könnte.

Vorhersage: Ofner in 3

Brandon Nakashima gegen JJ Wolf

Von Angesicht zu Angesicht: erstes Treffen

Der 19-jährige Brandon Nakashima qualifizierte sich bei seinem letzten Turnier für sein erstes Hauptfeld in Wimbledon, besiegte Aleksandar Vukic und Ernests Gulbis mühelos und beendete Viktor Troickis Karriere. Der US-Amerikaner ist im harten Indoor-Teil der Challenger Tour gut in die Saison gestartet, erreichte in Quimper das Halbfinale und holte dort nächste Woche den Titel. Die Entscheidung, in Europa zu bleiben und auf Sand statt auf amerikanischen Hartplätzen zu spielen, mag sein Ergebnis in diesem Jahr etwas geschadet haben, sollte sich aber in Zukunft auszahlen.

Dies ist Jeffrey John Wolfs erstes Spiel seit seiner Leistenverletzung im November letzten Jahres. Der 22-Jährige schaffte 2019 den Durchbruch und stieg Ende des Jahres in die Top 200 ein. Er hat auch letztes Jahr eine gute Leistung gezeigt und zwei Challenger-Titel gewonnen, aber es ist unmöglich zu wissen, was man von Wolf erwarten kann, da er sein erstes Spiel seit über acht Monaten bestreitet.

Vorhersage: Nakashima in 2

Thanasi Kokkinakis gegen Denis Kudla

Kopf an Kopf: Kudla 1:0 Kokkinakis

Kokkinakis, Finalist bei Los Cabos im Jahr 2017, erhielt eine Wildcard, um hier zu starten, nachdem er etwas außer Form war und seit Roland Garros nur ein Spiel gewonnen hatte. Die Statistik ist jedoch etwas irreführend, da er kurz zuvor einen Challenger in Biella gewonnen hat und zu den Verlusten eine dritte Tie-Break-Niederlage gegen Dan Evans und ein Rücktritt gehören.

Denis Kudla hatte eine erfolgreiche Rasensaison und erreichte das Finale des ersten Nottingham Challenger, bevor er in Wimbledon die dritte Runde erreichte. Obwohl Rasen der beste Boden des Amerikaners ist, konnte er in dieser Saison bereits einige Erfolge auf Hartplatz erzielen und erreichte im April das Orlando Challenger-Finale. Kudla hat sein einziges vorheriges Duell gewonnen, obwohl das leicht wie im Jahr 2015 abgetan werden könnte. Kudla ist hier definitiv der formstarke Spieler, also sollte er trotz Kokkinakis’ früherem Erfolg in Los Cabos der Favorit sein.

Vorhersage: Kudla in 3

