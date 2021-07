Sebastian Vettel wählt Wurf nach britischem GP, glückliche Fans freuen sich

Während das Aston Martin Cognizant F1-Team prahlte nicht über die Stunden, die Vettel damit verbracht hat, mit den Fans die Tribünen zu putzen, einige der Leute, die sich entschlossen haben, freiwillig aufzuräumen, nachdem alle Sebastian Vettel getroffen hatten, und einer von ihnen twitterte ein Selfie mit dem Champion, begleitet von einem Foto ihrer wiederverwendbaren Wasserflasche mit Unterschrift von Vettel.

Laut CarlySV5 auf Twitter verbrachte Vettel drei Stunden damit, den Müll von den Tribünen in Silverstone aufzuräumen. Vettel engagiert sich nicht zum ersten Mal, denn der deutsche Rennfahrer half einer Grundschule in Österreich beim Bau eines Bienenhotels, als er das Land zum GP von Österreich besuchte. Natürlich gibt es auch andere Zeiten, in denen Vettel sich freiwillig gemeldet hat, aber dies ist der jüngste, der uns einfällt.

Wir hoffen jedoch, dass die Zuschauer bei zukünftigen F1-Rennen darüber nachdenken, was Vettel nach dem britischen GP gemacht hat, und ihren Müll im nächsten geeigneten Container mitnehmen. Wir wissen nicht, wie es Ihnen geht, aber wir würden uns sicherlich schlecht fühlen, wenn sich ein vierfacher Formel-1-Weltmeister dazu entschließen würde, einzugreifen und das Chaos zu beseitigen, das wir hinterlassen haben.

Die Moral dieser Geschichte ist es also, jedes Mal, wenn Sie an einer Sportveranstaltung teilnehmen, eine kleine Tasche mitzunehmen und alle Wasserflaschen, Saftbehälter, Sandwichbeutel und was auch immer Sie sonst noch haben diese Gegenstände in den dafür vorgesehenen Containern auf der Website.

Es ist so einfach, nicht wahr? Dieser coole Trick funktioniert auch in den Filmen und überall sonst.