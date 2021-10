OMG! Emraan Hashmi wurde positiv auf Coronavirus getestet, als er in Wien, Österreich, für die Dreharbeiten zu Tiger 3 landete

MUMBAI: Emraan Hashmi ist in den Nachrichten, seit der Schauspieler der Besetzung des kommenden Action-Thrillers Tiger 3 beigetreten ist, in dem Salman Khan und Katrina Kaif in den Hauptrollen spielen. Seitdem warten die Fans gespannt auf den Showdown zwischen Salman Khan und Emraan Hashmi.

Der Schauspieler reiste letzten Monat für Tiger 3 nach Wien, Österreich, und in seinem neuesten Interview gab er bekannt, dass er letzten Monat mit dem Virus infiziert war. Ja, Sie haben richtig gehört. In einer Medieninteraktion sagte er, während er für seinen kommenden Horrorthriller Dybbuk Werbung machte, seine Erfahrung sei nicht angenehm. Er fühlte sich 4 Tage lang sehr unwohl. Er sagte auch, er glaube, er habe sich in Mumbai oder auf dem Flug nach Wien mit dem Virus infiziert. Dies liegt daran, dass er 2 Tage nach seiner Landung in der österreichischen Stadt Symptome zeigte.

Lesen Sie auch (Kontroverse: das Gesicht von Prakash Jha BLACK von den Aktivisten von Bajrang Dal während der Dreharbeiten zu Ashram 3 in Bhopal)

Was ist Ihre Meinung dazu? Lassen Sie es uns im Kommentarbereich unten wissen.

An der Jobfront wird er im kommenden Horrorfilm Dybbuk zu sehen sein, der am 29. Oktober auf Amazon Prime Video Premiere feiert.

Weitere Informationen zur Welt der Unterhaltung finden Sie unter TellyChakkar.

Lesen Sie auch (ENTDECKT! Jurymitglied erklärt, warum Sardar Udham nicht als offizieller Beitrag Indiens für die Oscars 2022 ausgewählt wurde)