Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer gibt neuen Sponsor für 2022 bekannt

Die Olympiasiegerin im Straßenrennsport Anna Kiesenhofer hat angekündigt, dass die Swiss Krono Group sie bis 2024 dabei unterstützen wird, ihre Radsportziele ohne Verkaufsteam weiter zu verfolgen.

Kiesenhofer, der seit 2017 nicht mehr für ein professionelles Team gefahren ist, soll mit dieser neuen Partnerschaft als unabhängiger Amateurfahrer weitergeführt werden.

„Wir haben viele Gemeinsamkeiten, wenn es um Denkweise, Arbeitsmoral und den Willen zum Erfolg geht“, schrieb Kiesenhofer auf Instagram des Luzerner Holzwerkstoffherstellers Swiss Krono Group. „Vielen Dank für Ihre Unterstützung und wir freuen uns auf eine hervorragende Zusammenarbeit! “

Abgesehen von einer Saison bei Lotto Soudal Ladies im Jahr 2017 hat Kiesenhofer, 30, den größten Teil seiner Karriere als Independent oder in einer Amateurmannschaft verbracht.

Zu seinen Erfolgen vor den Olympischen Spielen zählten eine Etappe bei der Tour de l’Ardèche und drei österreichische Zeitfahrtitel. Sie hat oft ihr Unbehagen beim Laufen in einer Gruppe als Grund dafür angeführt, dass sie nicht zu einem Straßenteam gehört und sich in den letzten Jahren lieber auf das Zeitfahren konzentriert hat.

Die Zusammenarbeit mit persönlichen Sponsoren scheint Teil von Kiesenhofers Plan zu sein, seine Radsportkarriere ohne Verkaufsteam weiter zu unterstützen, ein Plan, der sich nach seinem Sieg in Tokio nicht geändert hat.

„Ich könnte das Radfahren aus beruflicher Sicht zu einem noch wichtigeren Teil meines Lebens machen, um wirklich mehr zu arbeiten und mit dem Radfahren Geld zu verdienen“, sagte sie in einem Interview mit VeloNews im August. „Nicht in Teams, sondern eher als Einzelprojekte, die an Coaching, Mentoring oder öffentlichen Auftritten arbeiten, aber auch an Produkten arbeiten.“

Kiesenhofers Sieg in Tokio machte auch außerhalb des Radsports Schlagzeilen: Der seltene Sieg eines Laien beim Straßenrennen erregte weltweite Aufmerksamkeit.

Als einzige Vertreterin des österreichischen Teams, ihre eintägige Ausreißergruppe, schlug Kiesenhofer die WorldTour-Profis Annemiek van Vleuten und Elisa Longo-Borghini auf den Plätzen zwei und drei.

Neben dem Radsport ist Kiesenhofer promovierter Mathematiker und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der cole Polytechnique Fédérale de Lausanne.