Autorennen – Wolff vergleicht Horner mit einem Fahrer auf der Autobahn auf der falschen Straße

Mercedes-Teamchef Toto Wolff verglich seinen Red-Bull-Kollegen Christian Horner mit einem Mann, der auf einer Autobahn falsch fährt, während sich die beiden Chefs am Sonntag in Abu Dhabi auf den Gewinn des Formel-1-Titels vorbereiten. Horner beschrieb am Freitag den Kampf zwischen seinem niederländischen Fahrer Max Verstappen und dem siebenmaligen Wolff-Weltmeister Lewis Hamilton als einen „Junge“ gegen eine „Mercedes-Medienmaschine“, die ihn als „Mad Max“ darstellte.

Wolff, ein Österreicher, sagte, er erinnere sich an einen Witz über den Anrufer, der einen Radiosender anrief, nachdem jemand auf der Autobahn vor dem Verkehr gewarnt worden war. “ Eins ? Es gibt Hunderte davon“, sagte die Beschwerdeführerin.

„Ich denke, es war die Medienmaschine oder alle, die die Fahrt kommentiert haben und ziemlich derselben Meinung waren“, sagte Wolff. Verstappen, punktgleich mit Hamilton, aber bei Rennsiegen vor 9:8, startet das letzte Rennen der Saison von der Pole-Position.

Während der Vorbereitung auf den Titel gab es Bedenken, dass der Titel durch eine Kollision der beiden Anwärter, die in dieser Saison bereits dreimal aufeinandertrafen, entschieden werden könnte. Mercedes ist nicht der Einzige, der den aggressiven Ansatz von Verstappen in Frage stellt.

