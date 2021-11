Die besten Tech-Geschenke, die keine Spielereien sind

Mein liebstes Weihnachtsgeschenk benötigt keine Batterien oder Software-Updates. Es ist nicht einmal ein Gimmick, obwohl es mit Technologie gemacht wurde.

Errätst du was es ist?

Vor einigen Jahren experimentierte meine Frau mit ihrem iPad und einem digitalen Eingabestift, um digitale Illustrationen zu machen. Verwenden von Zeugen, einer Zeichen-App, hat sie ein Foto unseres geliebten Corgis Max als Referenz hochgeladen, bevor sie das Bild mit einer gepunkteten Fliege und einer langen Cartoon-Zunge verziert. Es hat mir so gut gefallen, dass ich eine Hintergrundfarbe gewählt habe, die zu unserem Haus passt und die Illustration in die App hochgeladen habe Speicher, ein Druckservice, der Ihre Bilder zu einem schönen Rahmen zusammenfügt, bevor sie an Ihre Tür geliefert werden.

Ein großes gerahmtes Porträt von Max hängt jetzt als Herzstück unseres Wohnzimmers in seiner ganzen zweidimensionalen Pracht. Es bringt mich zum Lächeln und ist immer ein Gesprächsthema, wenn wir Gäste haben. Das ist mehr als das, was ich über andere technische Geschenke sagen kann, die ich im Laufe der Jahre erhalten habe, wie Videospiele und intelligente Lautsprecher, die nur kurzlebige Freude bereitet haben.

Diese Art von Giveaway-Übungen – technologienahe Giveaways ohne Hardware oder gedankenlose Best Buy-Geschenkkarten – können dieses Jahr besonders willkommen sein. Dies liegt daran, dass wir in einer Ära der pandemiebedingten Knappheit aufgrund einer globalen Chipknappheit und Unterbrechungen der Lieferkette leben, die den Kauf konventioneller Geschenke erschwert haben. (Jeder, der im letzten Jahr oder so versucht hat, eine Spielkonsole zu kaufen, versteht diesen Schmerz.)