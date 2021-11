Entdeckung einer „Gangotri-Welle“, die zwei der Spiralarme der Milchstraße verbindet

13SEDIGISM Survey integrierte CO-Intensitätskarte im Geschwindigkeitsbereich von -95 bis -75 km s-1 zeigt ein wellenförmiges Merkmal. (Runter) 12Integrierte CO-Intensitätskarte der ThrUMMS-Messung im gleichen Geschwindigkeitsbereich wie das obere Panel, geglättet auf eine Winkelauflösung von 5 ‚. Die Bilder werden zur besseren Anzeige entlang der y-Achse gestreckt. „Breite =“ 800 „Höhe =“ 337 „/> Abbildung 1. (Oben) 13SEDIGISM Survey integrierte CO-Intensitätskarte im Geschwindigkeitsbereich von -95 bis -75 km s-1 zeigt ein wellenförmiges Merkmal. (Niedrig) 12Integrierte CO-Intensitätskarte aus ThrUMMS-Vermessung im gleichen Geschwindigkeitsbereich wie das obere Panel, geglättet auf 5′-Winkelauflösung. Bilder werden zur besseren Anzeige entlang der y-Achse gestreckt.



Ein Forscherteam aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien hat einen langen, dünnen Faden aus dichtem Gas entdeckt, der zwei der Spiralarme der Milchstraße verbindet. In ihrem Artikel veröffentlicht in Briefe aus dem astrophysikalischen Journal, beschreibt die Gruppe ihre Arbeit zur Erforschung von Kohlenmonoxid in der Galaxie.





Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass andere Galaxien haben Eigenschaften, die Federn genannt werden – lange Gasfäden mit Widerhaken, die den Federn der Erde ähneln. Da es aber sehr schwierig ist, die Milchstraße aus Sicht der Erde zu studieren, wurde bisher keines dieser Merkmale beobachtet.

In ihrer Arbeit untersuchten die Forscher die Konzentrationen von Kohlenmonoxidgas in Daten des APEX-Teleskops in San Pedro de Atacama, Chile. Sie bemerkten Konzentrationen, die noch nie zuvor gesehen worden waren, und entdeckten nach genauerem Hinsehen, dass es Teil einer großen Gasformation war, die sich vom Zentrum der Galaxie nach außen erstreckte und zwei der Arme verband, die der Galaxie ihr unverwechselbares Aussehen verleihen. .

Die Forscher nannten die Formation Gangotri-Welle, eine Hommage an den massiven Gletscher, dessen Abschmelzen den Ganges hervorbrachte. In Indien ist die Milchstraße als Akasha Ganga bekannt. Die neu entdeckte Feder erstreckt sich ungefähr 5,6764e + 16 bis 1,22989e + 17 Kilometer zwischen den beiden Armen und befindet sich ungefähr 1,6083242. + 17 Kilometer vom Rotationszentrum der Galaxie. Sie schätzten auch, dass seine Masse ungefähr neun Sonnen entsprach. Vor der neuen Entdeckung waren alle in der Milchstraße gefundenen Gasranken auf die Spiralarme ausgerichtet.

Die Forscher fanden heraus, dass die Gangotri-Welle ein weiteres einzigartiges und interessantes Merkmal hat, da sie nicht so gerade ist wie erwartet. Stattdessen verläuft es im Zickzack entlang seiner Länge in einem Muster, das einer Sinuswelle ähnelt. Die Forscher waren nicht in der Lage, das seltsame Phänomen zu erklären, stellen jedoch fest, dass eine Kraft im Spiel sein muss, eine Kraft, die wahrscheinlich im Mittelpunkt vieler zukünftiger Forschungsbemühungen stehen wird. Das Team plant, seine Untersuchung von Gasen in der Milchstraße fortzusetzen und dieses Mal aktiv nach neuen Federn zu suchen.

Mehr Informationen:

VS Veena et al., Eine Molekularwelle im Kiloparsec-Maßstab in der Inneren Galaxie: Feder der Milchstraße ?, Briefe aus dem astrophysikalischen Journal (2021). VS Veena et al., Eine Molekularwelle im Kiloparsec-Maßstab in der Inneren Galaxie: Feder der Milchstraße ?,(2021). DOI: 10.3847 / 2041-8213 / ac341f

© 2021 Science X Network