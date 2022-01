Österreichische Zeitung zerreißt Boris Johnsons „Siege“ beim Brexit

Eine österreichische Zeitung zielte diese Woche auf die sogenannten „Brexit-Siege“ von Boris Johnson ab und sagte, die Erfolgsbilanz des Premierministers beim Ausstieg aus dem Binnenmarkt „sollte in einem Satiremagazin erscheinen“.

Johnson lobte in seiner Neujahrsbotschaft die Rückkehr von Kronenstempeln in Pintgläser und die Aufhebung des Verkaufsverbots für Waren in Pfund und Unzen als einen der „Schlüsselerfolge“ des Brexits.

Er behauptete, das Vereinigte Königreich habe „die Freiheiten des Brexits genutzt“, um ein neues Einwanderungssystem zu schaffen und Handelsabkommen mit Ländern wie Australien auf der ganzen Welt abzuschließen, obwohl das Handelsabkommen in 15 Jahren nur 0,02% der britischen Wirtschaft vergrößern sollte. .

Impfstoffeinsatz

Der Premierminister sagte auch, der Brexit habe dazu beigetragen, die erfolgreiche Einführung des Impfstoffs in Großbritannien sicherzustellen.

„Wir haben die Freizügigkeit durch ein punktebasiertes Einwanderungssystem ersetzt. Letztes Jahr haben wir den schnellsten Impfstoffeinsatz in Europa erreicht, indem wir langsame europäische Prozesse vermieden haben. Und von Singapur bis in die Schweiz haben wir ehrgeizige Freihandelsabkommen ausgehandelt, um Arbeitsplätze und Investitionen im Inland zu stimulieren“, sagte er.

„Aber das ist noch nicht alles. Von der Vereinfachung der verwirrenden und komplexen EU-Verpflichtungen für Bier und Wein bis hin zur stolzen Wiederherstellung des Kronensiegels an der Seite von Pint-Gläsern. Wir bauen Bürokratie ab, reduzieren Abfall, Bürokratie und bringen den gesunden Menschenverstand in unser Regelwerk zurück.“ . „

„Dumme Schläger“

Schreiben Sie in Österreich Der Standard, Sebastian Borger sagte, jeder, der die Brexit-Ankündigungen der britischen Regierung hört und liest, kann sich nie ganz sicher sein: „Reden hier die erwachsenen Vertreter der sechsten Wirtschaftsmacht der Welt – oder prahlt es eher mit dummen Schlägern? ?“

So sei es gewesen, als Außenminister Jeremy Hunt die EU mit einem „Gefängnis“ verglich und als David Frost, der inzwischen zurücktretende Brexit-Chefunterhändler, die Mitgliedschaft Großbritanniens als „lange“ EU-Mitgliedschaft bezeichnete böser Traum“.

Seit seinem Ausscheiden prahlt Johnson nun damit, dass seine Regierung das „Verbot“ des Verkaufs von Waren in Pfund statt in Kilogramm aufgehoben habe, sagte Borger.

Johnson findet es auch toll, dass Pint-Gläser wieder eine Königskrone haben.

„Ich hoffe, dieser großartige Erfolg tröstet all jene Briten, die ihre Trauer über die Dummheit ihrer Regierung in der Kneipe ertränken.“

