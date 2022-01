Achtjähriges Mädchen starb, weitere wurden bei der jüngsten Hüpfburg-Tragödie verletzt

Ein achtjähriges Mädchen starb im Krankenhaus, nachdem ein starker Wind eine Hüpfburg in die Luft gesprengt hatte, auf der sie bei einer Tragödie spielte, bei der acht weitere verletzt wurden.

Die Nachricht, dass sie ihren Kampf ums Leben verloren hat, kam heute früh, etwas mehr als 12 Stunden nach dem Unfall auf einem Jahrmarkt in der Stadt Mislata in der Nähe von Valencia, Spanien.

Sie wurde ins Krankenhaus La Fe in Valencia eingeliefert, nachdem sie in die Luft geschleudert wurde, als ein Windstoß die Hüpfburg mehrere Meter in die Höhe hob und sie sich bei der Landung den Kopf auf einem harten Boden aufschlug.

Ein vierjähriges Mädchen wurde ebenfalls schwer verletzt und liegt im Krankenhaus.

Sieben weitere Jugendliche wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden, obwohl ihre Verletzungen meist als nicht schwerwiegend beschrieben wurden.

Das Drama ereignete sich am 4. Januar kurz nach 20 Uhr Ortszeit.

Derzeit laufen polizeiliche Ermittlungen, um festzustellen, ob der Vorfall auf Fahrlässigkeit zurückzuführen ist.

Blick auf die Hüpfburg am Morgen, nachdem die Attraktion in der Stadt Mislata, Valencia, in die Luft geblasen wurde. EPA

Der Bürgermeister von Mislata, Carlos Fernandez Bielsa, sagte: „Es liegt an der Polizei, festzustellen, was passiert ist.

Ein Sprecher der örtlichen Feuerwehr, der mit Polizei und Sanitätern vor Ort war, sagte vor der Nachricht, dass einer der beteiligten Jugendlichen gestorben sei: „Bei dem folgenden Vorfall mit einer Hüpfburg in Mislata wurde mehreren Kindern von Sanitätern geholfen.

„Wir haben die Struktur überprüft, um sicherzustellen, dass sich keine anderen Minderjährigen darunter befinden, und um eingeschlossene Personen auszuschließen.“

Das Rathaus von Mislata sagte in einer Erklärung, nachdem sie von dem Tod erfahren hatte: „Nach dem tragischen Vorfall gestern Abend haben wir eine offizielle Trauerzeit bis zum 7. Januar wegen des Todes eines der beteiligten Mädchen ausgerufen.“

„Wir möchten der Familie und den Freunden der jungen Frau, die ihr Leben verloren hat, unser tiefstes Beileid aussprechen. Sie war erst acht Jahre alt.

Feuerwehrleute helfen, nachdem die Hüpfburg der Messe im spanischen Mislata vom Boden gesprengt wurde. @ BombersValencia / Newsflash

Er kündigte auch an, eine für den Dreikönigstag geplante Parade auszusetzen.

Im Dezember ereigneten sich zwei ähnliche Vorfälle – einer in china wo sechs Kinder verletzt wurden, und einer in Australien wo sechs Kinder starben.

Dieser Artikel erschien ursprünglich auf Die Sonne und wurde hier mit freundlicher Genehmigung wiedergegeben.