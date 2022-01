Die echte Maria von Trapp war am Set „herrisch“

Seit über einem halben Jahrhundert Der Klang von Musik hat mit seiner packenden Geschichte und dem legendären Soundtrack die Herzen von Millionen Menschen auf der ganzen Welt berührt. Der Film spielte Julie Andrews und Christopher Plummer als die Köpfe der Familie von Trapp, basierend auf der tatsächlichen Geschichte der Sänger der Familie von Trapp. Aber als die echte Maria von Trapp das Filmset besuchte, war sie mit dem, was sie sah, nicht zufrieden.

Julie Andrews und Christopher Plummer werden in diesem Werbematerial für die 1965er Adaption des Musicals Rodgers and Hammerstein von allen Seiten von ihren Kindern flankiert, die alle Mitglieder der Sängerfamilie Von Trapp sind. Der Klang von Musik | Bettmann / Getty Images

„The Sound of Music“ wurde von der Familie von Trapp inspiriert

Richard Rodgers und Oscar Hammerstein schufen zuerst Der Klang von Musik 1959 als Musical auf der Bühne, mit vielen zeitlosen Liedern, die jeder kennt und liebt. Es wurde später in den klassischen Film von 1965 adaptiert, der nach wie vor einer der beliebtesten aller Zeiten ist.

Hauptmann Georg von Trapp ist ein hochrangiger österreichischer Militärbeamter und stolz auf sein Land und seine Herkunft. Doch als die Nazis auf österreichisches Territorium vordringen, muss Georg seine Familie wie der echte von Trapps in die Schweiz evakuieren.

Der echte von Trapps war wie in der Geschichte von Rodgers und Hammerstein eine Sängerfamilie, die sogar bei den Salzburger Festspielen auftrat, ähnlich wie es die von Trapps gegen Ende des Films tun. Nach Hitlers Annexion Österreichs flohen die von Trapps in die Vereinigten Staaten, nicht in die Schweiz, wie auf dem Bildschirm gezeigt.

Standbild aus dem Film The Sound of Music von 1965 mit Julie Andrews und Christopher Plummer | Bettmann / Getty Images

Die echte Maria von Trapp besuchte das Set von „The Sound of Music“

1949 veröffentlichte Maria von Trapp die Memoiren Die Geschichte der Sänger der Familie Trapp, das zur Inspiration für das Musical und den legendären Broadway-Film wurde.

Als die Dreharbeiten für den Film begannen, wollte Maria von Trapp sich als Beraterin engagieren und ihre reale Perspektive auf die Geschichte einbringen. Aber sie war nicht zufrieden mit der Art und Weise, wie ihre Familiengeschichte erzählt wurde und viele der fiktiven Änderungen, die sie hinzufügten.

Baronin Maria von Trapp, Autorin von Die Geschichte der Sänger der Familie Trapp | Bill Peters / The Denver Post über Getty Images

Maria von Trapp war „bossy“ am Set von „The Sound of Music“

Von Trapps Hilfe wurde von denen am Set nicht gut angenommen Der Klang von Musik, insbesondere Regisseur Robert Wise. In der retrospektiven Dokumentation Meine Lieblingssachen: Julie Andrews erinnert sich Auf der DVD zum 40-jährigen Jubiläum des Films reflektierte Wise über von Trapps Anwesenheit am Set und welche Änderungen sie am Drehbuch vornehmen wollte.

„Sie war ein bisschen herrisch, und ich bin der Manager, also mochte ich es nicht an ihr“, sagte er ehrlich.