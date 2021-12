Österreich beendet Sperrbeschränkungen für Geimpfte

MANILA: Bei dem schwersten Taifun, der die Philippinen in diesem Jahr heimgesucht hat, sind mehr als 80 Menschen getötet worden.

Mehr als 300.000 Menschen flohen aus ihren Häusern und Ferienorten, als der Taifun Rai die südlichen und zentralen Teile des Archipels verwüstete.

Der Sturm unterbrach in vielen Gebieten die Kommunikation und den Strom, riss Dächer ab, riss Betonstrommasten um und überschwemmte Dörfer.

Arthur Yap, Gouverneur des beliebten Touristenziels Bohol, sagte auf seiner offiziellen Facebook-Seite, dass Bürgermeister der verwüsteten Insel bisher 63 Todesfälle in ihren Städten gemeldet haben.

Damit stieg die Gesamtzahl der gemeldeten Todesfälle nach neuesten offiziellen Zahlen auf 89.

Die Zahl der Opfer dürfte jedoch steigen, da Hilfsorganisationen das Ausmaß der durch den Sturm verursachten Todesfälle und Zerstörungen auf dem riesigen Archipel bewerteten.

Rai stürmte am Donnerstag als Supertaifun mit Windgeschwindigkeiten von 195 Stundenkilometern ins Land.

Tausende von Militär, Polizei, Küstenwache und Feuerwehr sind im Einsatz, um die Such- und Rettungsaktionen in den am stärksten betroffenen Gebieten zu unterstützen.

Küstenwachen und Kriegsschiffe mit Nahrungsmitteln, Wasser und medizinischer Versorgung werden entsandt, während schwere Maschinen – wie Bagger und Frontlader – entsandt werden, um durch Strommasten und umgestürzte Bäume blockierte Straßen zu räumen.

Wohltätigkeitsorganisationen und Rettungsdienste haben um Spenden gebeten.

Eine Luftaufnahme der Schäden an Teilen von Bohol – bekannt für seine Strände, „Chocolate Hills“ und winzige Kobolde-Primaten – zeigte, dass „unser Volk sehr gelitten hat“, sagte Yap.

Auch auf den Inseln Siargao, Dinagat und Mindanao, die am stärksten vom Rai betroffen waren, kam es zu großen Zerstörungen auf den Philippinen.

Vom Militär geteilte Luftbilder zeigten schwere Schäden in der Stadt Siargao de General Luna, in die vor Weihnachten viele Surfer und Urlauber strömten, mit abgerissenen Gebäuden und Trümmern auf dem Boden.

Die Touristen wurden am Sonntag von der Insel evakuiert.

Die Gouverneurin von Dinagat, Arlene Bag-ao, sagte am Samstag, die Schäden an der Landschaft der Insel seien „erinnern, wenn nicht sogar schlimmer“, als die durch den Supertaifun Haiyan im Jahr 2013 verursachten.

Haiyan, auf den Philippinen Yolanda genannt, war der tödlichste Wirbelsturm, der jemals im Land verzeichnet wurde, und tötete mehr als 7.300 oder wurden vermisst.

„Ich habe gesehen, wie Taifun Odette Stück für Stück durch die Provinzhauptstadt gerissen wurde“, sagte Jeffrey Crisostomo, Nachrichtensprecher der Provinz Dinagat, dem Radiosender DZBB unter dem lokalen Namen Rai.

„Große Tische, so schwer wie ein Mann, flogen während des Sturmangriffs“, sagte er.

In der Stadt Surigao an der Nordspitze von Mindanao wurden Glassplitter von zerbrochenen Fenstern, Dächern, Stromleitungen und anderen Trümmern durch die Straßen verstreut.

Der Dreiradfahrer Rey Jamile, 57, trotzte überfluteten Straßen und „fliegenden“ Wellblechdächern, um seine Familie in einem Schulevakuierungszentrum in Sicherheit zu bringen.

„Der Wind war sehr stark“, sagte er gegenüber AFP und fügte hinzu, dass er jetzt, da der Sturm vorbei sei, Schwierigkeiten habe, Nahrung und Wasser zu finden.

Rais Windgeschwindigkeit sank auf 150 km / h, als er das Land durchquerte, sintflutartige Regenfälle vergoss, Bäume entwurzelte und Holzkonstruktionen zerstörte.

Es tauchte am Samstag über dem Südchinesischen Meer auf und steuerte auf Vietnam zu.

Rai traf die Philippinen am Ende der Taifunsaison – die meisten Wirbelstürme entwickeln sich typischerweise zwischen Juli und Oktober.

Wissenschaftler warnen seit langem davor, dass Taifune mit der Erwärmung der Welt aufgrund des vom Menschen verursachten Klimawandels immer stärker und stärker werden.

Die Philippinen, die zu den am stärksten von den Auswirkungen des Klimawandels betroffenen Ländern der Welt zählen, werden jedes Jahr durchschnittlich von 20 Stürmen und Taifune heimgesucht, die in der Regel Ernten, Häuser und Infrastruktur in bereits verarmten Gebieten vernichten.