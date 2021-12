DM Panagiotopoulos bespricht Sicherheitsbedenken mit österreichischem Amtskollegen – Greek City Times

„Wir wollen nicht die Vision eines von Mauern und Zäunen umgebenen Europas haben, aber gleichzeitig müssen wir dafür sorgen, dass unsere Landesgrenzen angemessen geschützt werden“, sagte Verteidigungsminister Nikos Panagiotopoulos aus Österreich, wo er zu einem zweitägigen Besuch kam . .

Panagiotopoulos nahm mit seiner österreichischen Amtskollegin Klaudia Tanner an einem Sonderbriefing zum Management des Grenzübergangs bei Eisenstadt.

„An den friedlichen Grenzen Österreichs und Ungarns“, so Panagiotopoulos, „haben wir in Zusammenarbeit mit der österreichischen Polizei eine hervorragende und sehr effektive Demonstration der Grenzkontrollfähigkeiten des österreichischen Bundesheeres erlebt. „

Unter Bezugnahme auf die bilateralen Kontakte mit seinem österreichischen Amtskollegen stellte Panagiotopoulos fest, dass sie einen Meinungsaustausch über Sicherheitsfragen in der weiteren Region geführt hätten, während sie die Zukunft Europas und die bilaterale Verteidigungszusammenarbeit zwischen den beiden Ländern erörterten.

„Wir hatten auch die Gelegenheit, ein Memorandum of Understanding für eine bessere und umfassendere Zusammenarbeit unserer Länder im Verteidigungsbereich zu unterzeichnen“, erklärte der griechische Minister.

Er fügte hinzu: „Österreich und Griechenland sind zwei Länder mit sehr freundschaftlichen und engen Beziehungen, da wir in Sicherheits- und Verteidigungsfragen und im Allgemeinen in Bezug auf Stabilität in unserer Region und anderswo die gleichen Ansichten und Werte teilen.

LESEN SIE MEHR: Mitsotakis begrüßt die Ausweitung von Griechenlands harter und weicher Macht.