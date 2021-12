Hongkong stimmt bei neu gemischten „Patriots“-Wahlen ab

HONGKONG, 19. Dezember (Reuters) – Die Wähler in Hongkong gingen am Sonntag zum ersten Mal seit einer Überarbeitung der Wahlen und der Verhängung eines umfassenden nationalen Sicherheitsgesetzes über die Stadt zur Urne.

Die Wahl zum Legislativrat, bei der nur Kandidaten antreten können, die von der Regierung als „Patrioten“ eingestuft werden, wurde von einigen Aktivisten, ausländischen Regierungen und Menschenrechtsgruppen kritisiert.

Regierungschefs von Hongkong forderten die Menschen auf, wählen zu gehen, und sagten, die Umfrage sei repräsentativ. Sie bestehen darauf, dass die Überarbeitung, wie das im letzten Jahr verhängte Sicherheitsgesetz, notwendig war, um die Stabilität nach den langwierigen Protesten zu gewährleisten, die 2019 das asiatische Finanzzentrum erschütterten.

Die Wahlbeteiligung stand im Mittelpunkt der Wahldebatten, wobei die Regierung am Samstag Pauschaltexte an die Einwohner Hongkongs schickte, in denen sie die Menschen aufforderte, zu wählen, und einige Kritiker die Menschen aufforderten, aus Protest fern zu bleiben.

Es ist in Hongkong ein Verbrechen, jemanden dazu zu bringen, nicht zu wählen oder eine ungültige Stimme abzugeben.

Die Wahlbeteiligung war nach Regierungsangaben geringer als bei den letzten Parlamentswahlen im Jahr 2016.

Nach fünfstündiger Abstimmung zeigten offizielle Zahlen, dass 14,3% der Wähler ihre Stimme abgegeben hatten, gegenüber 18,88% zum gleichen Zeitpunkt vor vier Jahren. Die Wahlbeteiligung bei früheren Wahlen lag bei 58 %, während die Quote im Jahr 2000 mit 43,6 % die niedrigste war, seit Großbritannien die Stadt 1997 an die chinesische Herrschaft zurückgegeben hat.

Nach der Abstimmung sagte die 79-jährige Sprachlehrerin der Universität Tam Po-chu, die Abstimmung würde zur Stabilität beitragen und sie hoffe, dass der neue Rat auf die Öffentlichkeit hören würde. „Es nützt nichts, wenn sie nicht an die Menschen in Hongkong denken“, sagte sie.

Chefsekretär John Lee, ein ehemaliger Sicherheitschef, forderte die Menschen auf, sich zu melden, und sagte, die Ausgeschlossenen seien „Verräter“, die wollten, dass die Abstimmung scheitert.

Am Nachmittag drückten freiwillige Unterstützer in der Nähe der stillen Wahlkabinen noch Flugblätter auf Passanten, mit Fahnen geschmückte Laternenpfähle.

Im Arbeiterviertel Wong Tai Sin überspielte ein Lautsprecher einen aufgezeichneten Anruf von Starry Lee, dem Führer der größten pro-Pekinger Partei DAB: „Die Situation ist kritisch … ich fordere alle auf, abzustimmen.“

Lees Anruf konnte Jack Ng, einen Obstverkäufer aus Wong Tai Sin, nicht überzeugen, der sagte, er würde nicht an einer Wahl teilnehmen, die weder fair noch demokratisch sei. „Ich verstehe nicht, warum sie (Lee) Wahlkampf macht. Sie wird mit Sicherheit gewinnen, das ist absurd“, sagte Ng, Mitte Zwanzig.

Andere, die sagten, sie würden nicht wählen, drückten ihre Wut über die Änderungen aus, von denen einige sagen, dass sie den Stimmzettel in eine „Auswahl“ und den Gesetzgeber in eine „Marionette“ verwandelt haben.

Da Verkehrsunternehmen kostenlose Bahn-, Bus- und Straßenbahnfahrten anboten, waren viele Bahnhöfe deutlich überfüllter als Wahlkabinen.

Wahllokale schließen um 22.30 Uhr (14.30 Uhr GMT), Ergebnisse werden erst am Montag erwartet.

Die Führerin von Hongkong, Carrie Lam, die als eine der ersten abstimmte, sagte Reportern in einem Wahllokal im Vorort Mid-Levels, die Regierung habe sich „keine Ziele gesetzt“ für die Wahlbeteiligung, und sie wisse nichts von der chinesischen Führung .

Das Pekinger Verbindungsbüro in der Stadt reagierte nicht auf Reuters-Anfragen zur Stellungnahme zur Wahlbeteiligung.

Bevor Lam sprach, riefen mehrere Demonstranten der Oppositionsgruppe des Bundes der Sozialdemokraten in der Nähe Forderungen nach dem vollen allgemeinen Wahlrecht und schwenkten ein Transparent mit der Aufschrift „Zum Schweigen gezwungen … Geist der Freiheit, wählen Sie mit Ihrem Gewissen“.

In der ganzen Stadt wurden die Sicherheitsvorkehrungen verschärft, wobei 10.000 Polizisten und etwa 40.000 Regierungswahlbeamte eingesetzt wurden.

Als die Wahlen näher rückten, wurden mehr als 10 Personen festgenommen, weil sie angeblich Menschen zu leeren Stimmen verleitet hatten, darunter auch Personen, die die Social-Media-Beiträge anderer Personen erneut veröffentlichten, heißt es in Regierungserklärungen.

Das gab das chinesische Parlament im März bekannt radikale Veränderungen Hongkongs Wahlsystem, einschließlich der Reduzierung der Zahl der direkt gewählten Sitze und der Einsetzung eines Auswahlausschusses zur Auswahl aller potenziellen Kandidaten, der behauptet, dass nur „Patrioten“ die Stadt regieren können. Mehr als ein Drittel der Sitze wird nun von einem aus Pekinger Gläubigen bestehenden Komitee ausgewählt.

Ein anhaltendes Vorgehen gegen Hongkong gemäß Chinas nationalem Sicherheitsgesetz hat auch Dutzende von Menschen inhaftiert Demokraten, während sich zivilgesellschaftliche Gruppen aufgelöst haben.

Im Gegensatz zu früheren Umfragen fehlen prodemokratische Kandidaten weitgehend, da sie sich geweigert haben zu kandidieren, ins Exil gegangen sind oder inhaftiert wurden.

Von den 153 Kandidaten, die um die 90 Sitze in der Legislative kämpfen, sagen zehn, sie seien gemäßigt und nicht mit dem Lager für Peking oder das Establishment verbunden.

„Das Ziel der Regierung ist eindeutig eine hohe Wahlbeteiligung. Andernfalls riskiert er, diese Wahl zu delegitimieren“, sagte Jean-Pierre Cabestan, Professor für Politikwissenschaft an der Baptist University of Hong Kong.

