Öl stabilisiert sich aufgrund der Spannungen zwischen der Ukraine und Russland nahe dem Siebenjahreshoch

LONDON, 14. Februar (Reuters) – Öl stabilisierte sich am Montag, nachdem es seinen höchsten Stand seit mehr als sieben Jahren erreicht hatte, da befürchtet wurde, dass eine mögliche russische Invasion in der Ukraine US- und EU-Sanktionen auslösen könnte, die die Exporte eines der weltweit führenden Produzenten stören würden.

Brent-Rohöl stieg um 11 Cent oder 0,1 % auf 94,55 $ pro Barrel um 11:07 GMT, nachdem es einen Höchststand von 96,16 $ erreicht hatte, den höchsten Stand seit Oktober 2014.

US-Rohöl von West Texas Intermediate (WTI) stieg um 9 Cent oder 0,1 % auf 93,19 $ pro Barrel, nachdem es 94,94 $ erreicht hatte, den höchsten Stand seit September 2014.

„Marktteilnehmer befürchten, dass ein Konflikt zwischen Russland und der Ukraine die Versorgung unterbrechen könnte“, sagte Giovanni Staunovo, Rohstoffanalyst bei UBS.

Er fügte hinzu, dass der Ölmarkt sehr empfindlich auf Nachrichten über potenzielle Lieferunterbrechungen reagiert, da die Ölvorräte niedrig sind und die Kapazitätsreserven der Produzenten voraussichtlich weiter sinken werden.

US-Kommentare über einen bevorstehenden russischen Angriff auf die Ukraine haben die globalen Finanzmärkte erschüttert.

Russland könne jederzeit in die Ukraine einmarschieren und einen überraschenden Vorwand für einen Angriff schaffen, teilten die USA am Sonntag mit. Weiterlesen

„Sollte Russland in die Ukraine einmarschieren, ist mit deutlich steigenden Rohöl- und Erdgaspreisen zu rechnen. In diesem Fall würde Brent wahrscheinlich über 100 Dollar pro Barrel steigen“, sagte Carsten Fritsch, Analyst bei der Commerzbank.

Es kommt zu Spannungen, da die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) und ihre Verbündeten, eine als OPEC+ bekannte Gruppe, darum kämpfen, die Produktion trotz monatlicher Zusagen zu steigern, die Produktion bis März um 400.000 Barrel pro Tag (bpd) zu steigern.

„Die Ölpreise stehen erneut unter enormem Aufwärtsdruck, da die OPEC+ ihr Januar-Produktionsziel von 900.000 Barrel verfehlt hat“, sagte Pratibha Thaker, Redaktionsleiterin der Economist Intelligence Unit für den Nahen Osten und Afrika.

Der Chef der Internationalen Energieagentur (IEA), Fatih Birol, forderte die OPEC+ am Montag auf, die Lücke zwischen Worten und Taten zu schließen. Weiterlesen

Investoren beobachten auch die Gespräche zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran zur Wiederbelebung des Atomabkommens von 2015.

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums sagte am Montag, die Gespräche seien nicht festgefahren, obwohl ein hochrangiger iranischer Sicherheitsbeamter zuvor sagte, dass Fortschritte „schwieriger“ würden. Weiterlesen

„Ein Nuklearabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran könnte 1,3 Millionen Barrel Nachschub freisetzen, aber das wird nicht ausreichen, um die Versorgungsengpässe zu lockern“, sagte Thaker.

Berichterstattung von Bozorgmehr Sharafedin in London und Florence Tan in Singapur; Redaktion von Kenneth Maxwell, Kim Coghill, Michael Urquhart und Jan Harvey

