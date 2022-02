Der rasante Aufstieg chinesischer Skelettstars

Yan Wengang aus China hat beim Skeleton-Wettbewerb der Männer in Peking 2022 im Yanqing National Sliding Center einen fliegenden Start hingelegt. Yan gewann Bronze, Chinas erste olympische Medaille in einem Gleitsport. AFP



Trotz knapp sieben Jahren Erfahrung auf der Gleitbahn haben junge chinesische Fahrer die Skeleton-Welt bei Peking 2022 im Sturm erobert, und jetzt streben sie bereits nach mehr Ruhm.

Chinas größter Erfolg im Rutschen war Yan Wengang, der Elite-Konkurrenten abwehrte, um Bronze im Skeleton der Männer zu gewinnen, und dem Gastgeber seine erste olympische Medaille in einem Rutschsport einbrachte.

Der 24-Jährige fuhr im National Sliding Center in Yanqing eine Zeit von 4:01,77 Minuten, während die Deutschen Christopher Grotheer (4:01,01) und Axel Jungk (+0,66 Sekunden) Gold und Geld holten. Ein weiterer junger chinesischer Star, Yin Zheng, begeisterte die heimischen Fans ebenfalls mit einem fünften Platz.

„Ich bin sowohl glücklich als auch ein bisschen enttäuscht, weil ich nicht das Gefühl hatte, mein Bestes gegeben zu haben. Ich habe während des Wettbewerbs ein paar Fehler gemacht. Aber ich denke, wir können uns in Zukunft verbessern“, sagte Yan am Sonntag auf einer Pressekonferenz. .

„Kampfgeist ist der Schlüssel für das chinesische Skeleton-Team. Wir laufen vier Runden, und es gibt keinen Platz für uns, in Bezug auf die Linienauswahl konservativ zu sein. Deutschland ist bei weitem das Beste. Wenn wir nicht unser Bestes geben würden, gibt es keinen Weg für uns.“ würde auf dem Podium stehen.

„Deshalb hatte ich das Gefühl, dass ich in den ersten beiden Läufen nicht aggressiv genug war. Für den letzten Lauf habe ich alles gegeben. Sonst hätte ich alle enttäuscht, die mir geholfen und mich unterstützt haben.“

Die Bronzemedaille war erst das zweite Mal, dass jemand, der nicht aus Europa oder Nordamerika stammte, auf dem olympischen Skeleton-Podium stand.

„Diese Medaille sollte China sehr zuversichtlich in seine Skelett-Zukunft machen. Wir haben die Fähigkeit, konkurrenzfähig zu sein“, fügte Yan hinzu.

„Deutschland zu schlagen ist sehr schwierig. Unabhängig von ihrem Talentpool, ihren Ressourcen und ihrer Technologie sind sie so stark. Aber davon lassen wir uns nie beeinflussen.

Auch das junge Talent Yin ist von der überraschenden Leistung des Team China ermutigt und hofft, sein Niveau in Zukunft weiter steigern zu können.

„Dieses Ergebnis gibt uns definitiv Zuversicht für die Zukunft, und mehr Menschen werden dem Skelett mehr Aufmerksamkeit schenken. Ich habe viel aus dieser Erfahrung gelernt“, sagte Yin.

„Weil Deutschland so stark ist, habe ich mir gesagt, nicht zu viel nachzudenken und mich nur auf meine eigene Leistung zu konzentrieren. Helfen Sie mit, in Zukunft schneller zu werden.“

Zhao Dan aus China nimmt am Skeleton-Wettbewerb der Frauen 2022 in Peking auf dem Weg zu einem neunten Platz am vergangenen Freitag teil. PA



Im Frauen-Skeleton am Samstag war Zhao Dan die beste Chinesin als Neunter, Li Yuxi als 14. – Ergebnisse, die ihren legendären österreichischen Trainer Andreas Schmid mehr als erfreuten.

„Wir dürfen die großartige Leistung der chinesischen Mädchen nie vergessen. Was sie erreicht haben, ist enorm. Die Leute konzentrieren sich eher auf die Jungen . .

„Wenn wir uns ihre Leistungen im Moment ansehen, sind wir von ihrem hohen Niveau überrascht.

„Ich denke, es ist eine großartige Gelegenheit, laut und deutlich zu sagen, dass sie eine starke Botschaft an die jüngere Generation und auch an Frauen in diesem Land gesendet haben, um im Sport erfolgreich zu sein.“

Yin Zheng aus China startet am Freitag in Yanqing einen Lauf beim Skeleton-Event der Männer 2022 in Peking. PA



Bescheidenen Anfängen

Was die Welt am meisten überrascht hat, ist, wie schnell das chinesische Skeleton-Team in den letzten Jahren gewachsen ist.

Das Team wurde erst 2015 gegründet, und der beste olympische Rekord des Landes in diesem Sport war Geng Wenqiangs 13. Platz bei den Spielen 2018 in Pyeongchang.

„Unser Team ist sehr jung. Wir haben erst 2015 mit dem Aufbau unseres Teams begonnen, als wir kaum wussten, was das Skelett eigentlich ist“, sagt Teamleiter Sun Fan.

„Wir sind in den letzten Jahren stark gewachsen, insbesondere nach den Olympischen Winterspielen 2018. Mit der Hilfe unseres Cheftrainers hat sich die Stärke unserer Athleten schnell entwickelt, und deshalb können wir unsere chinesische Geschwindigkeit bei den Olympischen Winterspielen in Peking zeigen Olympia.

„Als ich anfing, mich mit dem Skeleton zu beschäftigen, dachte ich, es wäre einfach und dachte, die Athleten müssten einfach nach vorne rutschen. Aber je mehr man weiß, desto mehr erkennt man, wie „es schwierig ist. Die Zuschauer denken vielleicht, dass die Strecken eng sind, aber für unsere Athleten sind sie sehr breit aufgestellt. Die Fahrer sind wie Formel-1-Fahrer und wählen die besten Linien für die Strecke.“

Selbst das Erreichen des Endes der Strecke war für junge chinesische Skeleton-Piloten zu Beginn ihrer Karriere eine Herausforderung. Doch nach Jahren harter Arbeit und wissenschaftlicher Ausbildung ist das Ziel nun das Podium.

„Zuerst hatten wir Angst. Ich erinnere mich, dass ich mich irgendwann nicht gut ernährt habe, weil ich mir Sorgen um Training und Wettkampf gemacht habe. Aber nach etwa sechs Jahren Training bin ich über 2.000 Mal auf verschiedenen Strecken gefahren. Jetzt, wo ich mehr bin erfahren bin und den Sport und unsere Ausrüstung in- und auswendig kenne, mache ich mir keine Sorgen mehr“, sagte Yan.

Im Vergleich zum Skifahren und Skaten gelten Rutschsportarten noch immer als Nischenaktivitäten. Chinesische Skeleton-Fahrer hoffen, dass ihre Leistungen in Peking 2022 mehr Menschen für den Sport begeistern können.

„Viele Menschen sind aufgrund von Sicherheitsproblemen bei Rutschereignissen entmutigt, daher würden nicht alle Eltern ihre Kinder an diesem Sport teilnehmen lassen“, sagte der junge weibliche Star Li.

„Aber ich erinnere mich, als ich im Ausland an Wettkämpfen teilnahm, bemerkte ich nach unserem Rennen, dass einige Schulkinder ihre Ausrüstung mitnahmen, um auf der Strecke zu rutschen. Ich hoffe, dass mehr Menschen es ausprobieren und den Charme davon spüren können.“

Auch das neue National Sliding Center in Yanqing wird laut Trainer Schmid die Teilnehmerzahlen erhöhen.

„In Deutschland haben sie vier Strecken, also brachten sie Schulkinder zu den Strecken, um sie zu motivieren, in den Sport einzusteigen“, sagte Schmid.

„Oder nehmen Sie das Beispiel Rennrodeln in Österreich – dort bringen sie Familien, Freunde und Jugendliche auf die Piste, um es zu erleben.

„Ich möchte das Wort Angst in Respekt ändern. Es gibt einen wesentlichen Unterschied. Wir müssen die Geschwindigkeit respektieren.