Nagoshi Studio erklärt Post-Yakuza-Pläne: „Sie werden uns nicht finden, die Smartphone-Spiele machen“

Toshihiro Nagoshi erklärte, wie sein erstes Post-Sega- und Post-Yakuza-Unternehmen – Nagoshi Studio – an die Entwicklung von Spielen herangeht und welche Ziele sein erstes Projekt verfolgt.

Reden mit IGN JapanNagoshi erklärte, wie er sich dabei fühlte, seinen äußerst erfolgreichen Job bei Sega für ein neues Studio aufzugeben, das von NetEase Games unterstützt wird:

„Nun, als das Team und ich beschlossen, ein neues Studio zu gründen, wussten wir, dass wir die Inhalte hinter uns lassen würden, an denen wir zuvor gearbeitet haben. Aber ich habe auch eine starke mentale Einstellung und viele Ideen, die ich gerne ausprobieren würde , die meine bisherige Arbeit sogar übertreffen könnte, daher war ich überzeugt, dass ich die alte Serie hinter mir lassen und neue Dinge ausprobieren könnte.

Toshihiro Nagoshi. (Bildnachweis: Nagoshi Studio)

Nagoshi wollte nicht ins Detail gehen auf seine spezifischen Handlungs- oder Gameplay-Ideen für ein neues Projekt – das noch mindestens ein paar Jahre entfernt ist – aber er stellte klar, dass er und sein Team versuchen würden, den weltweiten Erfolg von Yakuza zu wiederholen, anstatt ihre Erwartungen senken.

„Wir sind von Filmen beeinflusst und daran interessiert, Spiele zu entwickeln, die ein hohes Maß an menschlichem Drama bieten“, erklärte Nagoshi. „Das finden wir amüsant. Wie zuvor hoffe ich, Spiele dieser Art zu entwickeln, die ein globales Publikum erreichen können. Sie werden uns also nicht finden, die Smartphone-Puzzlespiele oder ähnliches herstellen. Diese Spiele machen Spaß, aber was wir gut können und was die Welt von uns erwartet, sind Spiele mit dramatischen und bewegenden Geschichten, und genau das wollen wir tun. Darauf konzentrieren wir uns also.

Auf die Frage, ob er schon eine Vorstellung davon habe, was das für das erste Spiel bedeuten würde, antwortete Nagoshi: „Ja, als Spieledesigner hatte ich immer eine Reihe von Dingen, die ich eines Tages gerne machen würde, und Es gibt eine besondere Idee. aus meinem persönlichen Schließfach, das ich jetzt versuchen möchte zu entwickeln. Jetzt nimmt die Idee mit Input des Teams langsam Gestalt an.

Nagoshi machte klar, dass er weiterhin menschliche Darbietungen in digitalen Charakteren einfangen wollte, ging aber nicht so weit zu sagen, dass er den Trend fortsetzen würde, berühmte Schauspieler (wie Takuya Kimura von Judgement) in seinen Spielen einzusetzen. :

„Als wir mit der Yakuza-Serie anfingen, war es damals üblich, einen originellen Charakter zu entwerfen und ihn von einem Synchronsprecher aussprechen zu lassen, und alles darüber hinaus wurde nicht als wichtig erachtet. Wir konnten dieses System durchbrechen und taten es Wir haben also viel gelernt. Ich glaube, wir haben diesen Ansatz noch nicht perfektioniert, und ich denke, wir können noch emotional ansprechendere Darbietungen, Gesichtsausdrücke usw. erreichen. Ich möchte mich also weiter verbessern. In In der Zwischenzeit halte ich es für wichtig, diese Verbindungen weiter zu pflegen, unabhängig davon, ob wir uns entscheiden, mit bestimmten Schauspielern zusammenzuarbeiten oder nicht.

Auf die Frage, ob sein neues Spiel in einer modernen realen Umgebung wie den erkennbaren japanischen Schauplätzen der Yakuza-Serie oder etwas Fantastischerem wie der nahen Zukunft Binary Domain spielen würde, kommentierte Nagoshi, dass die Bedürfnisse des Dramas Vorrang haben werden über die Einstellung.

„Wenn ich mir die Verkäufe der Yakuza-Serie anschaue, denke ich, dass eine orientalische Umgebung wahrscheinlich dazu beigetragen hat, sie einzigartiger zu machen, aber ich glaube nicht, dass das allein ausreichen würde, um sie zu einer Million Verkäufen zu machen. Es muss etwas Stärkeres sein, wie Eine emotionale Geschichte oder die Balance zwischen Gameplay und Storytelling, und die Gesamtqualität muss hoch sein. Damit unser nächstes Spiel ein Welthit wird, ist das Setting meiner Meinung nach nicht so wichtig. Wenn das Drama gut ist, dann die Menschen in Frankreich wird ein Film von Takeshi Kitano bewegen, und wir in Japan können uns an einem indischen Film erfreuen. Wenn die Qualität gut ist, sollte ihn jeder überall genießen können. Ich möchte auf dieses reine Unterhaltungselement zurückkommen.

Die Gründungsmitglieder von Nagoshi Studio. (Bildnachweis: Nagoshi Studio)

Das Studio besteht derzeit aus etwa 10 Mitarbeitern, und während sie derzeit mehr Personal einstellen, sagt Nagoshi, er habe keine Pläne, 100 zu überschreiten. Im Moment geht es das Team langsam und regelmäßig an und kann sich nicht auf viel mehr als das erste Spiel konzentrieren Idee, um zu vermeiden, dass sie mehr beißen, als sie kauen können:

„Wir haben noch nicht entschieden, wie viele Projekte gleichzeitig produziert werden sollen. Aber das Studio wird eine kleine Anzahl von Mitarbeitern haben, was bedeutet, dass es schwierig wäre, sich auf mehrere Spiele gleichzeitig zu konzentrieren. Es gibt also Grenzen. Wir arbeiten vielleicht gemeinsam an einem weiteren Projekt, aber die Grundidee ist, an einer Idee zu arbeiten und all unsere Energie hineinzustecken, um ein erstes Spiel zu veröffentlichen, das stark ist und gut ankommt.

Wie für Wenn Wir werden das erste Spiel von Nagoshi Studio sehen, auch das bleibt ein Geheimnis – aber Nagoshi selbst will es lieber früher als später tun: „Ich liebe es, Spielerfeedback zu den Spielen zu hören, an deren Entwicklung wir hart arbeiten, Feedback zu berücksichtigen und anzupassen das Endziel entsprechend. Hoffentlich kann ich das Spiel zeigen, sobald es in einem guten Zustand zum Teilen ist. Und wir werden dafür sorgen, dass das Spiel großartig aussieht, wenn wir das tun. Ich möchte nicht zu lange brauchen .

Nagoshi kam in seinen frühen Arcade-Tagen zu SEGA und arbeitete an Serien wie Virtua Racing, Monkey Ball usw. bevor er das Ryu Ga Gotoku Studio gründete und das Yakuza-Franchise ins Leben rief. Er bestätigte letztes Jahr, dass er das Unternehmen verlassen würde, und kündigte letzten Monat die Gründung von Nagoshi Studio an.

