Öffnungszeiten von Buenos Aires | Macht Platz für die Slum-Liberalen

Dies mag nur Wunschdenken sein, aber seit die sogenannten Vorwahlen vor weniger als vierzehn Tagen die argentinische Politik erschüttert haben, haben einige Kommentatoren und Politiker die faszinierende Möglichkeit in Betracht gezogen, dass die Menschen, die in den elenden Slums des Landes leben, Gefallen daran finden könnten liberaler Kapitalismus. Beeindruckt von der Leistung von Javier Milei, dem sorgsam vernachlässigten und oft lärmenden jungen Ökonomen, der gerne Ludwig von Mises, Friedrich Hayek und andere Koryphäen der österreichischen Schule zitiert, die in Buenos Aires fast 14% der Stimmen erhielten, sowie die respektablen aber kaum überwältigende Zahl, die von Veteran Ricardo López Murphy und in der gleichnamigen Provinz José Luis Espert aufgegriffen wurde, die viele ihrer Ideen teilen, schlagen sie vor, dass der Liberalismus (im europäischen Sinne des Wortes, nicht der ganz andere nordamerikanische ) könnte sei einfach das Ding, das kommt.

Diejenigen, die so denken, gehen davon aus, dass der Peronismus, insbesondere die bis vor kurzem dominierende kirchneritische Variante, im Schwinden begriffen ist und eine Lücke hinterlassen wird, die etwas so Mächtiges irgendwann füllen wird. Könnte dies etwas von dem gnadenlosen Liberalismus sein, den Milei und seine Anhänger vorgeschlagen haben? Obwohl nur wenige von den wissenschaftlichen Anspielungen des Ökonomen auf Theorien beeinflusst werden konnten, die vor einem Jahrhundert in Wien erfunden wurden und die sich in Europa und der angelsächsischen Welt als ziemlich einflussreich erwiesen (Margaret Thatcher mochte die Standpunkte de Hayeks sehr), mochten viele offensichtlich zu hören, wie er die „politische Kaste“ des Landes für ihre unzähligen Verbrechen und Torheiten beschimpft. Es überrascht nicht, dass dies bei Menschen sehr gut ankommt, die sich als Opfer jahrzehntelanger schlechter Regierungsführung durch ein Rudel skrupelloser Scharlatane sehen, die mehr daran interessiert sind, ihre eigenen Nester zu rupfen, als ihre Landsleute zu versorgen.

Mileis Sache wird durch die beharrliche Gewohnheit nicht nur von Kirchneristen und anderen Peronisten, sondern auch von Radikalen, Linken und verschiedenen Progressiven unterstützt, das “Liberale” oder noch schlimmer das “Neoliberale” als Beleidigung zu verwenden. Darauf können sie antworten, indem sie sagen, dass, wenn ein Rückzug und die Magie des Marktes die einzige Alternative ist, alles in die Hände von Politikern zu geben, die ein Land ruiniert haben, das ohne sie vermutlich Geld einbringen würde, dies ist genau das, was armutsgefährdete Menschen am dringendsten brauchen. Sie können die Wähler auch daran erinnern, dass der freie Marktkapitalismus im Rest der Welt, einschließlich China, wunderbar funktioniert hat, es gibt also keinen Grund, warum er in Argentinien nicht dasselbe tun sollte.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Anhänger des Wirtschaftsliberalismus die Mainstream-Unternehmensorthodoxien ernsthaft in Frage stellen. In den späten 1980er Jahren überraschte die Partei von Alvaro Alsogaray sowohl Radikale als auch Peronisten, indem sie große Kundgebungen in Stadien wie River Plate organisierte und bei nationalen Wahlen Dritter wurde. Nachdem sie sich jedoch mit Carlos Menem verbündet hatten, dessen Regierung viele seiner Ideen übernahm, wurden Alsogarays Unterstützer von der allesfressenden peronistischen Bewegung verschlungen. Einige wurden ausgespukt, als nach Menem die Peronisten wieder zum Typus zurückkehrten oder, wie Cristina Fernández de Kirchners ehemaliger Vizepräsident Amado Boudou, beschlossen, dort zu bleiben und alle sich bietenden Möglichkeiten zu nutzen. Dies ist, was Boudou getan hat; Als Ergebnis wurde er wegen Korruption ins Gefängnis geschickt. Dasselbe geschah mit Alsgarays Tochter María Julia; Ihr Gesetzesbruch mag weit weniger gravierend gewesen sein als der vieler Mitglieder der politischen Elite des Landes, aber unglücklicherweise war sie nicht vor der Verfolgung durch ihre mächtigen Verbündeten gefeit.

Die Peronisten, fassungslos über das, was ihnen bei den Vorwahlen passiert ist, bei denen sie landesweit weniger als ein Drittel der Stimmen erhielten, nahmen sicherlich das plötzliche Auftauchen liberaler Gefühle in den heruntergekommenen Slums des Großraums Buenos Aires zur Kenntnis, von denen sie glauben, dass sie sie besitzen . Für viele muss die Versuchung, sich von Menems Spielbuch inspirieren zu lassen und die Welt zu überraschen, indem sie das Lob des liberalen Kapitalismus singen, sehr groß sein. Sogar Cristina, die sich, wenn es ihr passte, zu einer glühenden Verehrerin von Menem und Domingo Cavallo erklärte, konnte sich uns anschließen und beten, dass eine solche Verwandlung ihr helfen würde, ihre Tage nicht hinter Gittern zu beenden.

Würden Milei und Espert Alsogaray mögen und sich von ihnen ihre Ideen stehlen lassen, weil sie ja schließlich den langen Krieg gegen den aus ihrer Sicht populistischen Kollektivismus gewonnen hätten? Oder würden sie sich von López Murphy inspirieren lassen und sich weigern, mit Personen zusammenzuarbeiten, die sie als skrupellose Opportunisten ansehen, nicht nur aus ethischen Gründen, sondern auch, weil sie überzeugt sind, dass das Endergebnis ihrer angeblichen Bekehrung zum freien Unternehmertum eine weitere Dosis korrupter Vetternwirtschaft wäre? das alles diskreditiert, wofür sie stehen? In diesem Fall würden die Peronisten entfernte Liberale daran erinnern, dass ohne eine solide politische Basis keine Regierung die von ihnen geforderten drastischen wirtschaftlichen und sozialen Reformen durchsetzen könnte.

Argentinien ist festgefahren. Die etablierte Ordnung ist nicht haltbar; jederzeit kann es ganz zusammenbrechen. Es würde sich jedoch als äußerst schwierig erweisen, es durch ein besseres zu ersetzen, sei es ultraliberal oder weniger marktfreundlich. Politiker sprechen neidisch darüber, wie gut es für das Land wäre, ein „skandinavisches“ Modell zu übernehmen, aber aus Argentiniern spanischsprachige Schweden, Norweger oder Dänen zu machen, würde eine tiefgreifende Kulturrevolution erfordern, die sehr unwahrscheinlich ist.

Wenn die Slumbewohner, deren Zahl rapide ansteigt, entschieden haben, dass das, was manche “Anarchokapitalismus” nennen, wie es von Leuten wie Milei gepredigt wird, ihnen wirklich einen Ausweg aus dem Loch bietet, in das sie von den Peronisten getrieben wurden, und, weniger energisch, durch Brunnen – d. h. Radikale, ihre Führer würden dann mit dem Problem konfrontiert, das sich in dem bekannten Witz des Touristen zusammenfasst, der in Dublin nach dem Weg fragt und gesagt wird: “Nun, Sir, wenn ich Sie wäre, würde ich hier nicht weggehen.”

Viele Menschen werden noch einige Zeit Almosen brauchen, denn ohne sie würden sie verhungern. Um richtig zu funktionieren, bräuchte die Art von Wirtschaft, von der Liberale und Libertäre träumen, außerdem gut vorbereitete Arbeitskräfte, die es in Argentinien derzeit einfach nicht gibt und die im besten Fall jahrelange entschlossene Anstrengungen erfordern würden, um sie zu erreichen . Schon der Abbau der vielen Produktionsbarrieren, die die Wirtschaft hemmen, könnte traumatische Folgen für viele der Männer und Frauen haben, die sich längst an die Verhältnisse gewöhnt haben und die zu Recht befürchten, dass die Veränderungen, die sie schnell kommen sehen, nicht greifen ihr Leben noch stärker.