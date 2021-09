Schachpionier verklagt Netflix | Schachbasis

In der neuesten Folge von “The Queen’s Gambit”, der äußerst beliebten Netflix-Serie, bietet ein Ansager Schachpartien und Kommentare, während die fiktive Heldin der Serie, gespielt von Anya Taylor-Joy, an einem Höhepunktturnier in Moskau teilnimmt.

“Das Einzige, was an ihr wirklich ungewöhnlich ist, ist ihr Geschlecht, und selbst das ist nicht nur in Russland so”, betont der Sprecher, als eine Frau, die das Spiel beobachtet, in den Fokus rückt. „Es gibt Nona Gaprindashvili, aber sie ist die weibliche Weltmeisterin und hat noch nie gegen Männer angetreten.

Die Serie ist fiktiv, aber es gibt eine wahre bahnbrechende Schachmeisterin namens Nona Gaprindashvili. die erste Frau, die zum Großmeister ernannt wurde. Jetzt 80, lebt in Tiflis, Georgien, und war traurig, als sie erfuhr, dass die TV-Show ihre vielen Erfolge gegen männliche Gegner zunichte gemacht hatte. (EIN Schlagzeile der New York Times von 1968Darin heißt es zum Beispiel: „Schach: Miss Gaprindashvili schlägt 7 Mann in einem starken Turnier. “)

Frau Gaprindashvili reichte daher am Donnerstag vor dem Bundesbezirksgericht von Los Angeles eine Klage gegen Netflix ein und forderte Schadensersatz in Millionenhöhe für eine “verheerende Lüge, die ihre Errungenschaften vor einem Millionenpublikum untergräbt und erniedrigt” und fordert, dass die Zeile, dass sie keinen Männern gegenübersteht, entfernt wird.

Nona Gaprindashvili hat in ihrer Karriere tatsächlich unzählige Male gegen Männer gespielt.

Hier ist zum Beispiel seine Teilnahme am Lone Pine-Turnier 1977:

Endgültige Rangliste

In einem Interview mit der European Chess Academy im Jahr 2019 sagte Nona Gaprindashivili:

Als ich 60 war, habe ich ein Buch mit meinen besten Spielen veröffentlicht. Das Buch ist in drei Abschnitte unterteilt: kurze Spiele, Spiele gegen Männer und Spiele gegen Frauen. Es gibt nur ein Spiel im Buch, das unentschieden endet: mein Spiel gegen den legendären serbischen Großmeister Drasko Velimirovic. Aber es war spektakulär und wurde vom Informator zum besten Spiel des Jahres gewählt.

Hier ein Vergleich der Karrieren von Beth Harmon und Nona Gaprindashvili

Die ehemaligen Weltmeisterinnen Maya Chiburdanize und Nona Gaprindashvili bei den FIDE Golden Golden Pawn Awards 2019 in Monte Carlo | Foto Frédéric Friedel

