ECC T10 2021: Finale, Niederlande XI – Österreich

Das Finale der Gruppe B der European Cricket Championship (ECC) 2021 wird zwischen den Niederlanden XI und Österreich im Cartama Oval in Cartama, Spanien, ausgetragen.

Die Niederlande XI qualifizierten sich dank ihrer Position in der Punktetabelle für das Finale. Im ersten Qualifikationsspiel trafen sie auf Österreich, aber der Regen spielte eine verderbende Rolle, da das Spiel ohne Ballwurf abgebrochen wurde. Die Niederlande XI hatten die Ligaphase an der Tabellenspitze abgeschlossen, was zur direkten Qualifikation für das ECC-Finale führte.

Das österreichische Team nahm den längsten Weg, um das Finale zu erreichen. Nachdem das erste Qualifikationsspiel vom Regen weggefegt wurde, zog die niederländische XI ins Finale ein und die Österreicher mussten das zweite Qualifikationsspiel bestreiten. Sie haben Portugal überzeugend geschlagen, um an der Spitze ins Spiel zu kommen.

Spieldetails

Sich begegnen: Niederlande XI gegen Österreich, Finale, Cricket-Europameisterschaft (ECC) 2021

Datum (und Uhrzeit: 24. September 2021, Freitag, 20:30 Uhr IST

Stelle: Cartama Oval, Cartama, Spanien

Wetterbericht

Das Wetter in Cartama, Spanien, ist weiterhin bewölkt. Abends kann es regnen. Die Temperatur schwankt zwischen 17 und 25 Grad Celsius.

Pitch-Bericht

Das Feld bei Cartama Oval ist gut für Hitter. Bewölkte Bedingungen werden jedoch die Bowlingspieler begünstigen. Die Oberfläche bleibt während des gesamten Spiels wahr. Bisher haben wir beim ECC Spiele mit hohem Punktestand gesehen und am Freitag steht ein weiteres bevor.

Vorhergesagtes Spiel XI

Niederlande XI

Spiel XI: Clayton Floyd, Musa Ahmad, Sebastiaan Braat (c), Navjit Singh, Boris Gorlee, Victor Lubbers, Asad Zulfiqar (Woche), Julian De Mey, Niels Etman, Ryan Klein, Viv Kingma

Österreich

Spiel XI: Zeeshan Goraya, Iqbal Hossain, Razmal Shigiwal (c), Abrar Bilal (Woche), Mirza Ahsan, Shahil Momin, Sahel Zadran, Aqib Iqbal, Noor Khan, Umair Tariq, Abdullah Akbarjan

Spielvorhersage

Die niederländische Elf ist seit Beginn des Wettbewerbs auf dem Vormarsch und scheint der Favorit auf den Titel zu sein. Österreich muss seine eigene Haut ausspielen, um die niederländische Elf herauszufordern.

Live-TV und Streaming-Details

FERNSEHER: N / A

Live-Übertragung : FanCode

