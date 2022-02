Norwegen verbietet die Zucht von Cavalier King Charles Spaniels, Bulldoggen

Sie sehen vielleicht süß aus, aber Norwegen hat entschieden, dass sie ein Produkt der Grausamkeit sind – und sie dürfen nicht mehr gezüchtet werden.

Am Montag hat das norwegische Bezirksgericht Oslo ein einstimmiges, wegweisendes Urteil gefällt, dass die Zucht von Bulldoggen und Cavalier King Charles Spaniels einen Verstoß gegen Abschnitt 25 des norwegischen Tierschutzgesetzes darstellt und nicht länger toleriert wird.

Anlass für das Urteil war ein im November 2021 eingebrachter Fall Tierschutz Norwegen aus Sorge um die zahlreichen, kritischen Gesundheitsprobleme der Hunderassen.

„Die vom Menschen verursachten Gesundheitsprobleme der Bulldogge sind seit dem frühen 20. Jahrhundert bekannt. Dieses Urteil ist viele Jahre überfällig“, sagte Åshild Roaldset, CEO von Animal Protection Norway in einem Beitrag veröffentlicht von der Gruppe nach dem Urteil. „Seit mehreren Jahrzehnten werden kranke Hunde unter Verstoß gegen norwegisches Recht gezüchtet. Unsere Hunde [have] wurden Opfer eines systematischen und organisierten Verrats an unseren vierbeinigen Freunden. Heute wurde bestätigt, dass dies illegal ist.“

Das Urteil sei jedoch kein pauschales Verbot der Rassen, sondern ein differenzierter „rechtlicher Rahmen für die Tierzucht“, stellte Anwalt Emanuel Feinberg in der Post fest. Somit ist die Kreuzung der geliebten – wenn auch oft kränklichen – Hundetypen weiterhin möglich und erlaubt.

„Eine Verurteilung impliziert kein Verbot der ernsthaften Zucht von Bulldog oder Cavalier, da ernsthafte und wissenschaftlich fundierte Kreuzungen eine gute Alternative sein könnten“, heißt es in dem Urteil. Die Nation verfügt über die Infrastruktur, um eine humanere Kreuzung zu verwirklichen, fügte Animal Protection Norway hinzu und stellte fest, dass die Technologie ebenfalls existiert.

Viele Bulldoggen haben aufgrund der Art und Weise, wie sie gezüchtet werden, Schwierigkeiten zu atmen. Getty Images/Westend61

Um den Übergang zu besseren Zuchttaktiken zu unterstützen, hat der Tierschutz Norwegen eine stärker regulierte Verwendung von Temperament, Merkmalen und Gesundheitsdaten in der Zucht sowie die Verwendung von Chip-Kennzeichnung vorgeschlagen. Ohne eine solche Rückverfolgbarkeit sei es „unmöglich“, die Hundezucht effektiv zu überwachen, fügte Roaldset hinzu.

„Dies ist ein Feiertag für unsere Hunde! Das Tierschutzgesetz soll Tiere vor dem unvernünftigen Handeln des Menschen schützen, und das hat es bis heute getan. Hier geht es um das Recht der Hunde, sich wohl zu fühlen“, sagte Roaldset.