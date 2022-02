Arceus‘ dummer Mr. Mime stiehlt das Herz des Internets

Bild : Nintendo / Kotaku

Die meisten wilden Pokémon sind unglaublich distanziert Pokémon-Legenden: Arceus. Wenn ich versuche, sie zu fangen, bin ich es gewohnt, mich im hohen Gras an sie heranzuschleichen oder sie mit Futter zu bewerfen, bis sie woanders suchen. Sie laufen oft weg oder greifen Trainer an, wenn sie provoziert werden. Mr. Mime hingegen möchte Ihnen eine kleine Show bieten, und die denkwürdigen Possen der Kreatur hinterlassen bei den Spielern einen ziemlichen Eindruck.

Schauen Sie sich diesen Mr. Mime an, der sich eine Tasse Tee einschenkte, während er es sich auf einer unsichtbaren Couch bequem machte:

Am auffälligsten ist für mich, dass dieser Mr. Mime nicht in Alarmbereitschaft geht, wenn er einen Trainer entdeckt. Normalerweise entscheidet sich ein Pokémon entweder zu kämpfen oder zu fliehen, wenn es dich bemerkt. Das tut nur so, als wäre der Trainer nicht da. Man muss Mr. Mimes Hingabe an das Handwerk bewundern.

Obwohl er im Herzen ein Künstler ist, muss sich sogar Mr. Mime an die Kampfregeln halten, besonders wenn Sie sie in den Kampf verwickeln. Dieser Alpha-Mr. Mime (eines der größeren, aggressiveren Pokémon) ging direkt davon, als ein Spieler ein Relaxo rief. Auch wenn es so aussieht, als würde Herr Mime sich von dieser Begegnung befreien, schafft sie eigentlich nur Abstand zwischen sich und ihrem großen Snorlax-Gegner, aber die nonchalant distanzierte Art, wie sie sich umdreht, ist urkomisch. Es fühlt sich fast so an, als würde sie es für Aufmerksamkeit tun.

Eine der lustigen Mechaniken in Arceus ist, dass Ihre Gruppenmitglieder miteinander interagieren können, wenn Sie sie aus ihren Pokébällen lassen, und zwar auf eine Weise, die mehr Leben und Charakter hat als das, was wir mit der Lagerfunktion gesehen haben Pokémon-Schwert und Schild. Sieh dir diese Pokémon an, die jubeln, nachdem Mr. Mime unsichtbare Barrieren für sie ausgeführt hat.

Allerdings ist nicht jeder ein Fan von Mr. Mimes Eskapaden. Während des Kampfes eines Spielers mit einem wilden Mr. Mime rollte der Graveller eines Trainers weg, nachdem sein Gegner versucht hatte, Wände vor ihm nachzuahmen. Es ist zwar normal, dass Pokémon ein wenig zurückweichen, wenn nicht genug Platz vorhanden ist, aber es ist lustiger zu glauben, dass Graveller gesagt hat: „Kein PDA in der Öffentlichkeit, bitte.“ Ich muss zugeben, Mr. Mime hat viel Engagement für das Gebiss. Ich hätte erwartet, dass sie mindestens eine hat kleine ein bisschen Selbsterhaltung, wenn Niederlage oder Gefangennahme auf dem Spiel standen.

Das gesamte Hisui ist Mr. Mimes Bühne, und jeder ist Zuschauer. Auch wenn sie es nicht wollen.