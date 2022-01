Nordkorea feuert ein weiteres Projektil in den Ozean

Sowohl die südkoreanische als auch die japanische Regierung meldeten den Start einer Intermediate Range Ballistic Missile (IRBM), wobei Beamte in Tokio sagten, die Rakete habe eine Höhe von 2.000 Kilometern (1.243 Meilen) mit einer Reichweite von 800 Kilometern (497 Meilen) erreicht, bevor sie abstürzte in Gewässer vor der Ostküste der koreanischen Halbinsel.

„Wenn die Rakete auf einen normalen Höhepunkt abgefeuert würde, würde ihre Reichweite bis zu 3.500 Kilometer bis 5.500 Kilometer betragen, was sie zu einer ballistischen Mittelstreckenrakete und Nordkoreas längstem Test seit 2017 macht“, sagte Joseph Dempsey, wissenschaftlicher Mitarbeiter für Verteidigung und militärische Analyse bei das International Institute for Strategic Studies in London, sagte CNN am Sonntag.

Eine US-Bewertung ergab auch, dass es sich bei dem Start um einen IRBM handelte, höchstwahrscheinlich um einen KN-17, auch bekannt als Hwasong-12, so ein US-Beamter mit direktem Wissen.

Ein IRBM wäre in der Lage, das US-Territorium Guam im Pazifischen Ozean anzugreifen.

Der Start am Sonntag ist der sechste Start ballistischer Raketen in Pjöngjang im Jahr 2022 und der siebte Raketentest insgesamt. Das Regime von Kim Jong Un verstärkt seine Raketentests im Jahr 2022 und hat angekündigt, seine Verteidigung gegen die Vereinigten Staaten zu verstärken und die „Wiederaufnahme aller vorübergehend ausgesetzten Aktivitäten“ zu prüfen, so die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA. Dempsey sagte, der Start am Sonntag zeige, dass Nordkorea genau das tun könnte. „Nach ihrem selbst auferlegten Moratorium von 2018 für Langstrecken- und Atomtests haben sie ballistische Raketen auf kurze Reichweite (SRBM) und mittlere Reichweite (MRBM) getestet“, sagte Dempsey. Der Sinn all der jüngsten Tests ist, dass Kim „den Wunsch hat, sein Inventar zu testen“ und sich nicht darum kümmert, ob Washington es sieht, sagte der US-Beamte. READ Coronavirus: Mehr als 13.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden - Frankreich meldet einen neuen Rekord Der südkoreanische Präsident Moon Jae-in sagte am Sonntag, der Norden stehe kurz davor, das Moratorium für Interkontinentalraketen – Waffen, die theoretisch das US-Festland treffen könnten – und Atomtests abzuschaffen. Moon, der nach dem Start am Sonntag eine Notsitzung des Nationalen Sicherheitsrates einberief, sagte, der Norden zeige ein ähnliches Muster wie 2017, als die Tests mit IRBMs begannen, bevor man zum Start ballistischer Langstreckenraketen überging. Am Donnerstag feuerte Nordkorea mutmaßlich zwei ballistische Kurzstreckenraketen in die Meere vor der Ostküste des Landes. Zwei Tage zuvor feuerte es, was man glaubte Marschflugkörper in die gleichen Gewässer. Am 17. Januar testete Pjöngjang „Taktische Lenkflugkörper“ das sind ballistische Kurzstreckenraketen, sagte KCNA. Nordkorea behauptete, am 5. und 11. Januar Hyperschallraketen erfolgreich abgefeuert zu haben, und am 14. Januar dann angeblich ballistische Kurzstreckenraketen aus einem Eisenbahnwaggon. Pjöngjang ist nach internationalem Recht daran gehindert, ballistische Raketen und Atomwaffen zu entwickeln. Nach dem Waggontest ermahnte ein Sprecher des nordkoreanischen Außenministeriums Washington wegen seiner Haltung gegen die Waffenentwicklung in Pjöngjang. „Wenn die USA eine solche konfrontative Haltung einnehmen, wird die DVRK gezwungen sein, stärker und sicherer darauf zu reagieren“, sagte der Sprecher und bezog sich auf das Land mit seinem offiziellen Namen, der Demokratischen Volksrepublik Korea. In einer kürzlich von KCNA übermittelten Erklärung verteidigte ein Sprecher das Recht Nordkoreas, seine Waffen zu verstärken, und sagte, dass „seine jüngste Entwicklung neuartiger Waffen nur ein Teil seiner Bemühungen zur Modernisierung seiner nationalen Verteidigungsfähigkeit war“.