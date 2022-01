Der Start von Pokémon Legends: Arceus in New York war ungewöhnlich gedämpft, aber das ist in Ordnung

Die Zeiten ändern sich und in diesem Fall scheinbar zum Besseren.

Im Gegensatz zu früheren Markteinführungen von Nintendo-Erstanbietern im Flaggschiff-Laden von Nintendo NY im sagenumwobenen Rockefeller Center in New York City, bei dem oft Hunderte von Menschen über Nacht anstanden, um als erste den Switch oder hochkarätige zu kaufen Mario und Zelda an Tag 1 – der Beginn des mit Spannung erwarteten Game Freak Pokémon-Legenden: Arceus war geradezu zivilisiert.

Dies war eindeutig beabsichtigt, da Nintendo NY eine Woche im Voraus die Grundregeln festlegte und sicherstellte, dass die Warteschlangen nur für Ticketinhaber waren und dass sie sich nur eine Stunde vor ihrem Einlass-Slot (10 Uhr morgens und eine zweite Welle um 18:00 Uhr) anstellen konnten 11 Uhr).

Sicherlich hatten die örtlichen Strafverfolgungsbehörden einige Vorschläge, wie man mit großen Starts umgeht, da Fans in früheren Szenarien oft echte Möbel (von Gartenstühlen bis zu Zelten) mitbrachten, um die oft eisigen Temperaturen, die diese besonderen Ereignisse begleiteten, besser zu überstehen.

Aber auch die weit verbreitete Verfügbarkeit des Spiels hat wahrscheinlich den Schlag dieses Starts gemildert. Ihr unerschrockener Fotograf hatte bereits ungefähr 5 Stunden in das Spiel investiert, nachdem er es seit Mitternacht EST am Tag der Veröffentlichung gespielt hatte, als Arceus freigeschaltet wurde, und eine weitere Box-Kopie traf früh am selben Morgen ein.

Die Tatsache, dass es keine begleitende Arceus-Switch-Konsole im Angebot gibt, keine Sonderedition des Spiels, kein Amiibo oder irgendwelche Entwickler oder Sprachtalente zur Hand, bedeutete, dass es wenig gab, für das man sich anstellen musste, außer zu sagen: „ Ich war da.“

Nintendo NY verteilte bekanntlich Poster und einige kleinere Werbegeschenke und hatte auch einen Arceus-Themen-„Campingplatz“ im Laden, auf dem Fans Fotos machen konnten. Ansonsten war dies eine im Allgemeinen zahme und organisierte Angelegenheit – in der Tat dem Chaos und dem üblichen FOMO, das vergangene Ereignisse heimsuchte, bei weitem vorzuziehen.

Überraschenderweise fehlte jegliches Merchandise der Marke Arceus vollständig – Hemden, Switch-Hüllen und die üblichen Verdächtigen fehlten auffallend – was ungewöhnlich ist, wenn man bedenkt, dass dies einer der am meisten erwarteten Erstanbieter-Spielstarts seit einiger Zeit ist und meistens auch war geheimnisumwoben. Unabhängig davon schienen alle den Laden als glückliche Camper zu verlassen, was in diesem Fall, um fair zu sein, völlig angemessen ist.