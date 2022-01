Filmkritik: Moonbound – Tagebuch

Geschichtenerzählen beflügelt seit Jahrhunderten die Vorstellungskraft und spielt eine Schlüsselrolle dabei, Menschen zusammenzuhalten. Wir alle haben im Bett unzählige Geschichten von Großeltern oder Eltern gelernt. Solche Geschichten hatten alle Zutaten, um sie interessant zu machen: Liebe, Hoffnung, Abenteuer und Vertrauen.

Das Kinderbuch Die Reise zum Mond von Gerdt von Bassewitz stammt zwar aus dem frühen 20. Jahrhundert, wurde aber um die Jahrhundertwende erfolgreich in eine Zeichentrickserie umgesetzt. Der berühmte Regisseur Ali Samadi Ahadi übernimmt das Projekt und präsentiert es in einem farbenfroheren und musikalischeren Moonbound.

Die Geschichte dreht sich um einen Bruder und eine Schwester und ihre nächtliche Reise durch den Weltraum, daher der Name. Ein älteres Insekt brauchte ihre Hilfe und so begann die Reise zu den Sternen und darüber hinaus. Moonbound hat Charaktere wie Sandman, Night Fairy, Moon Man, denen fast alle von uns in unseren Gutenachtgeschichten begegnet sind.

In dem Film folgt Peter, ein vom Weltraum besessener Junge, seiner jüngeren Schwester und einem Junikäfer zum Mond. Die Handlung dieses deutsch-österreichischen Animationsfilms weist Ähnlichkeiten mit der Legende von Peter Pan auf. In beiden Szenarien gehen die Kinder unbeaufsichtigt raus und kehren nach einem Abenteuer vor dem Frühstück zurück. Allerdings sind Peter und Anne in Moonbound buchstäblich nicht von dieser Welt. Der animierte Abenteuerfilm hat ein verrücktes Rennen mit den fünf Naturgeistern, riesigen Eisbären, einem Rettungsversuch und einem verlorenen Junikäferglied.

Die Charaktere sind denen, die wir getroffen haben, auch ziemlich ähnlich. Der Evil Moon Man ist ein Doppelgänger des Marvel-Superschurken Thanos; Sandman sieht aus wie eine traditionelle Figur aus der europäischen Mythologie, June Bug erinnert an Jimmy Cricket aus Disney-Animationen, während Peters nervige Schwester Bonnies Doppelgänger in Toy Story 3 ist. Die Animation und die farbenfrohen Kulissen werden Sie während der 85 Minuten mit Sicherheit fesseln von dem Film.

Mit Witzen und Referenzen für alle Altersgruppen hat es sowohl für ältere Geschwister als auch für Erwachsene viel zu bieten. Moonbound ist ein Mischmasch aus Folklore und hat drei besondere Botschaften für Kinder wie dich. Sie müssen sich immer um Ihre Lieben kümmern, auch wenn sie lästig sind. Sei hartnäckig, gib niemals auf und folge immer deinen Träumen. Träume, die nach Gute-Nacht-Geschichten beginnen.

Gepostet in Dawn, Young World, 29. Januar 2022