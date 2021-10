Nicholas Burns: Bidens Wahl zum US-Botschafter in China unterstützt eine verstärkte Sicherheitshilfe in Taiwan

Nicholas Burns sagte bei seiner Anhörung im Senat am Mittwoch aus, dass Berichte, wonach China sein Nukleararsenal stärken könnte, besorgniserregend seien, und forderte Peking auf, seinen „Völkermord in Xinjiang, seine Missbräuche in Tibet, seine Erstickung der Autonomie und der Freiheiten Hongkongs zu beenden. , und sein Mobbing gegen Taiwan.”

Falls bestätigt, wird Burns den seit einem Jahr vakanten Botschafterposten inmitten der anhaltenden Spannungen zwischen Washington und Peking übernehmen, eine Beziehung, die er als “kompliziert und erheblich” bezeichnete.

„Die jüngsten Aktionen Pekings gegen Taiwan sind besonders verwerflich“, sagte er. „Die Vereinigten Staaten haben Recht, weiterhin an ihrer Ein-China-Politik festzuhalten. Aber wir haben auch Recht, die friedliche Beilegung von Streitigkeiten in dieser Region zu unterstützen und einseitige Aktionen abzulehnen, die den Status quo untergraben und die Stabilität der Region untergraben.“

Im Rahmen der „One China“-Politik erkennen die USA Chinas Souveränitätsanspruch über Taiwan an.

Burns verwies jedoch auch auf die Aufrechterhaltung des Taiwan Relations Act, ein Gesetz von 1979, das die informellen Beziehungen der Vereinigten Staaten zu Taiwan untermauert, einschließlich der Fähigkeit der Regierung, Waffen an die autonome Insel zu liefern.

Burns, ein ehemaliger Berufsdiplomat, sagte, die Vereinigten Staaten hätten „enormen Spielraum – Kongress und Exekutive – im Rahmen des Taiwan Relations Act, um unsere Sicherheitshilfe in Taiwan zu vertiefen“.

„Angesichts dessen, was China getan hat, angesichts der offen verwerflichen Äußerungen Chinas gegenüber Taiwan glaube ich, dass der Kongress und die Exekutive das Recht haben, unsere Sicherheitskooperation weiter zu vertiefen, unsere Rüstungsvereinbarungen in Taiwan auszuweiten, ist das Wichtigste, was wir tun können”, sagte Burns dem Gesetzgeber im Auswärtigen Ausschuss des Senats.

In den letzten Wochen hat Peking schickte dutzende Kampfflugzeuge in der Nähe von Taiwans Air Defense Identification Zone (ADIZ) und der chinesische Präsident Xi Jinping sagte, die “Wiedervereinigung” zwischen China und Taiwan sei unvermeidlich.

Bedeutung der amerikanischen Militärpräsenz in Asien unterstrichen

Burns betonte, wie wichtig es sei, eine US-Militärpräsenz in Asien aufrechtzuerhalten, um chinesische Aggressionen abzuschrecken.

„Vielleicht ist das Wichtigste, was wir tun können, die US-Militärposition in Japan, in der Republik Korea, in dieser ersten Inselkette, aber auch bis zu unserem Luftwaffenstützpunkt Anderson in Guam aufrechtzuerhalten“, erklärte er und beschrieb diese Präsenz als eine “wirksame Abschreckung zur Aufrechterhaltung des Friedens”.

Burns sagte auch, dass Berichte, wonach China den Aufbau von Atomwaffen verfolgt, sowie Berichte über seine neuen Trägersysteme Anlass zur Sorge geben.

Die Financial Times gemeldet dass China im August eine atomwaffenfähige Hyperschallrakete getestet hat. China bestritt den Bericht und sagte, es sei ein „Routineerfahrung mit einem Raumschiff“.

“Was uns alle meiner Meinung nach stören muss, ist die Haltung der chinesischen Regierung. Sie glauben nicht, dass sie durch Rüstungskontrolle in irgendeiner Weise eingeschränkt werden sollte.” Unsere anderen nuklearen Verbündeten Großbritannien und Frankreich tun es“, sagte er.

“Ich weiß, dass die Trump-Administration sich bemüht hat und es richtig war, um die Chinesen dazu zu bringen, über ihre Verpflichtungen nachzudenken. Und ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir dies zweiseitig tun. Aber das sind sicherlich besorgniserregende Probleme.” . Entwicklungen”, fügte Burns hinzu.

Die Trump-Administration hat erfolglos versucht, China in trilaterale Gespräche mit den USA und Russland zu verwickeln, um eine dreiseitige Einigung über die Kontrolle von Atomwaffen zu erzielen.

Burns, ehemaliger Unterstaatssekretär für politische Angelegenheiten und US-Botschafter bei der NATO und Griechenland, betonte auch, dass die USA versuchen sollten, mit China in Bereichen zusammenzuarbeiten, „wo sie sind Gesundheit und Nichtverbreitung.”