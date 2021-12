Newcastle United wird Kieran Trippier von Atletico Madrid bei der Rückkehr in die Premier League verpflichten

Newcastle bereit für Trippiers Versuch

Die spanische Zeitung Marca sieht für Newcastle United gute Chancen, Kieran Trippier von Atletico Madrid zu verpflichten. Der 31-jährige Außenverteidiger möchte in die Premier League zurückkehren, konnte aber im vergangenen Sommer nicht zu Manchester United wechseln. Jetzt, da sein Vertrag 2023 endet, erwägt Atleti angeblich ein Angebot von 30 Millionen Euro, um die Mannschaft wieder aufzubauen .

Standpunkt von Paper Round: Trippier sammelte Champions-League-Erfahrung und gewann auch einen Meistertitel, zwei Dinge, die der neue Newcastle-Besitzer hofft, das Team in den nächsten Jahren zu führen. Der Verteidiger ist vielleicht nicht da, wenn die Zeit gekommen ist, aber er würde sofort die Qualität und Einstellung hinzufügen, die erforderlich ist, um den aktuellen Kader neu zu bilden.

Der Telegraph berichtet, dass der US-Geschäftsmann Chris Kirchner seinen Kauf von Derby County nach der Rücknahme seines Angebots nicht abschließen kann. Die Clubverwalter haben während ihrer Insolvenz behauptet, dass es andere höhere Gebote von verschiedenen Parteien gegeben habe, und sie erwarten, dass sie bald einen von ihnen als bevorzugten Bieter ernennen werden.

Standpunkt von Paper Round: Aufgrund der erschreckenden finanziellen Situation von Derby war es immer unwahrscheinlich, dass es zu einer schnellen Lösung ihrer Lösung kommen würde, da es zu viele Probleme gab, die angegangen werden mussten. Aber nur weil Kirchner relativ eifrig mit den Fans kommunizierte, heißt das nicht, dass die anderen beteiligten Bieter für Derby schlechter sind.

West Ham betrachtet Daniliuc

West Ham United sucht hinten nach Deckung und The Sun glaubt, dass ein Ziel der 20-jährige Nizza-Verteidiger Flavius ​​Daniliuc ist. Der Österreicher wird aufgrund der Verletzungen von Angelo Ogbonna sowie Kurt Zouma benötigt, wodurch David Moyes Mühe hat, eine verlässliche Backline zusammenzustellen, zumal auch Richard Cresswell bei seiner Rückkehr mit wenig Klarheit fehlt.

Standpunkt von Paper Round: Der stark gebaute österreichische U21-Nationalspieler hat sicherlich den Rahmen, der ihm helfen sollte, sich auf das Leben in der Premier League einzustellen, und seine prägenden Jahre bei Real Madrid und dann beim FC Bayern München sollten ihn auf den Fußball vorbereitet haben fünften Platz. , sich auf einen so jungen Verteidiger zu verlassen, kann ein bisschen riskant sein.

Roma wollen Maitland-Niles

Die Roma wollen für einen weiteren jungen englischen Nationalspieler in die Premier League zurückkehren. The Mirror schreibt, dass die Italiener Arsenals Ainsley Maitland-Niles zunächst leihweise mit Kaufoption an den Klub holen wollen. Maitland-Niles war in der vergangenen Saison an West Bromwich Albion ausgeliehen und hat zuvor deutlich gemacht, dass er sich mehr regelmäßige Action von der ersten Mannschaft wünscht.

Standpunkt von Paper Round: Maitland-Niles hat fünf Länderspiele für England und nur acht Spiele in der Premier League 2021/22 für Arsenal bestritten. Ihn nach Rom zu bringen würde es ihm ermöglichen, einen anderen Fußballstil zu erleben und sicherzustellen, dass er sein volles Potenzial ausschöpft, anstatt zu stagnieren.

