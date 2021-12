Die Rakete des James Webb-Weltraumteleskops beginnt mit dem Betanken für den Start

Die Rakete, die heute (25. Dezember) endlich das James-Webb-Weltraumteleskop der NASA starten wird, hat mit dem Betanken für den Start begonnen.

Etwa vier Stunden vor dem geplanten Start am Weihnachtsmorgen wird die Ariane 5-Rakete begann, 175 Tonnen Treibstoff zu tanken; 150 Tonnen flüssiger Sauerstoff und 25 Tonnen flüssiger Wasserstoff strömen nun in die Zentralstufe der Rakete. Weitere 15 Tonnen Treibstoff werden in die Oberstufe der Rakete geladen, und das Auftanken soll eine Stunde und 22 Minuten vor dem Start abgeschlossen sein, sagte ein NASA-Sprecher in einem Update im NASA-Fernsehen.

das James Webb Weltraumteleskop soll um 7.20 Uhr EST (12.20 Uhr GMT) vom Guyanese Space Center in Kourou, Französisch-Guayana, starten. Sie können Sehen Sie sich die Startberichterstattung live hier auf Space.com an, mit freundlicher Genehmigung von NASA TV, ab 6:00 Uhr EST (1100 GMT).

Verwandt: Wie das James Webb Weltraumteleskop in Bildern funktioniert

Folge: Start des James Webb-Weltraumteleskops der NASA: Live-Updates

Early Bird 🤝 Nachtschwärmer Begeistert vom Start der #NASAWebb Das Auftanken der Rakete @ Ariane5 begann vor einem Start um 7.20 Uhr ET (12:20 Uhr UTC) vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou, Französisch-Guayana. Die Live-Berichterstattung beginnt um 6 Uhr ET (11 Uhr UTC). #UnfoldTheUniverse https://t.co/RyJmhSb3ML pic.twitter.com/hbBLhSIQlz25. Dezember 2021 Mehr sehen

„In den nächsten Stunden werden eine Reihe weiterer Briefings durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Bedingungen für den Start günstig bleiben“, fügte der NASA-Sprecher hinzu, „während Webbs Systeme sorgfältig auf den folgenreichen Start des größten und leistungsstärksten Teleskops, das je weit geschickt wurde, überwacht werden.“ von unserem Planeten.“

Senden Sie eine E-Mail an Hanneke Weitering unter [email protected] oder folgen Sie ihr auf Twitter @hannekescience. Folge uns auf Twitter @spacedotcom und auf Facebook.