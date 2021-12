Neues iPad? 10 lustige Funktionen, die es zu entdecken gilt

Apfel



Es ist nicht zu leugnen, wie aufregend es ist, ein brandneues iPad zu verwenden oder sogar die Neuerungen mit einem großen Software-Update zu erkunden. Wenn Sie es geschafft haben, geduldig genug zu sein, um alle Ihre Einstellungen zuerst zu erhalten (selbst wenn nicht, werden wir nicht urteilen), gibt es so viele großartige Funktionen, die Sie auf Ihrem iPad ausprobieren können.

Ein guter Ausgangspunkt ist die Tipps-Sammlung. Sie sollten den Info-Hub Tipps in Ihrem Standard-Widget-Setup finden können, aber wenn nicht, finden Sie ihn auch in Ihrer App-Bibliothek unter Info & Lesen.

Es gibt viel zu sehen und zu tun, aber hier sind unsere Lieblingsfunktionen auf dem iPad, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern.

Organisieren Sie Ihre Startbildschirm-Widgets

Wenn Sie endlich den Startbildschirm Ihres iPads erreichen, werden Sie das Widget-Layout bemerken. Standardmäßig enthält Ihr iPad die Uhr, Notizen, Kalender, Wetter und Nachrichten. Sie können dieses Layout an Ihre Bedürfnisse anpassen. Auch wenn Sie mit den Standard-Apps zufrieden sind, drücken Sie lange auf die App, um zusätzliche Anpassungsoptionen anzuzeigen, oder halten und ziehen Sie, um Widgets neu anzuordnen.

Wenn Sie die Widgets ändern möchten, wischen Sie auf dem Bildschirm nach rechts und tippen Sie auf Bearbeiten. Von dort aus können Sie Widgets entfernen oder hinzufügen, sodass Sie schneller auf das eBook, das Sie gerade lesen, oder Ihre Lieblingsspiele oder Ihren Streaming-Dienst zugreifen.

Sehen Sie sich die kostenlosen Testversionen von Apple an

Neues iOS-Gerät enthält kostenlose Testversion für Apple TV Plus und Apple-Arcade — ein CNET Editors‘ Choice Award. Sie können also nicht nur Ihre Lieblings-TV-Streaming-Apps, Spiele und Verknüpfungskonten herunterladen, sondern auch etwas Neues ausprobieren.

Apple Arcade ist Apples mobiler Gaming-Service für 5 US-Dollar pro Monat. Er versteht über 225 Spiele Sie können offline spielen und jede Woche kommen weitere hinzu. Mit einem neuen iOS-Gerät können Sie Apple Arcade mit einer dreimonatigen kostenlosen Testversion sowie einer einmonatigen kostenlosen Testversion für neue Abonnenten testen. Apple TV Plus ist Apples Abonnement-Videodienst Dazu gehören Original-TV-Sendungen und Filme wie Ted Lasso, Schmigadoon und Die Morgenshow.

Schließe dich der dunklen Seite an

Apple wird Sie fragen, ob sich Ihr Gerät während der Ersteinrichtung im Hell- oder Dunkelmodus befinden soll, Sie können jedoch jederzeit Änderungen im vornehmen Einstellungen Anwendung. Wasserhahn Anzeige und Helligkeit Um zwischen den Modi zu wechseln, legen Sie benutzerdefinierte Zeitpläne fest (z. B. wie Ihr Bildschirm bei Sonnenuntergang gedimmt wird) und verwenden Sie True Tone, die Funktion, die Ihre Bildschirmhelligkeit automatisch an die aktuelle Umgebungsbeleuchtung anpasst.

Geteilter Bildschirm

Ich verwende gerne einen geteilten Bildschirm, um ein Referenzbild in der Nähe zu haben, wenn ich an einer Zeichnung im . arbeite Procreate Digital Illustration App – eine weitere preisgekrönte Wahl der CNET-Redakteure. Aber Sie können den geteilten Bildschirm mit fast jeder Kombination von Apps verwenden. Eine häufige Verwendung könnte darin bestehen, Ihre Kalender-App zu öffnen, während Sie eine To-Do-Liste in der Erinnerungs-App schreiben. Um eine geteilte Ansicht zu starten, öffnen Sie eine App, tippen Sie auf das kleine horizontale Punkttrio oben auf Ihrem Bildschirm und wählen Sie das gewünschte Layout aus.

Kritzeln für Apple Pencil

Wenn Sie einen Apple Pencil mit Ihrem iPad verwenden, ist die Doodle-Funktion, eingeführt in iOS 14, ermöglicht es Ihnen, mehr zu tun, ohne Ihren Stift aus der Hand legen zu müssen. Die Funktion konvertiert Ihre Handschrift, sodass Sie in bereits eingegebene Textfelder schreiben können. Es ist eine großartige Möglichkeit, schnell Notizen zu machen oder Dingen eine persönliche Note zu verleihen. Wenn Sie beispielsweise in Procreate zeichnen und ein Referenzbild benötigen, können Sie Google öffnen, aufschreiben, wonach Sie suchen (während der Eingabe) und das Ergebnis erhalten (alles ohne Ihren Apple Pencil abzulegen).

Sparen Sie Zeit mit Touch ID

Wenn Ihr iPad über einen Fingerabdrucksensor verfügt, können Sie Touch ID während der Ersteinrichtung Ihres Geräts aktivieren. Dies ist keine Voraussetzung, kann aber die Anmeldung sowie die Bestätigung von Käufen und Downloads etwas beschleunigen. Wenn Sie Touch ID auf Ihrem iPad haben möchten, öffnen Sie das Einstellungen bewerben und auswählen Tippen Sie auf ID & Passcode. Das Gerätekennwort ist eines der ersten Dinge, die Sie nach dem Einschalten Ihres iPads einrichten müssen, aber Sie können das Kennwort hier auch ändern oder deaktivieren.

Tippen Sie zum Einrichten von Touch ID auf Fingerabdruck hinzufügen und folgen Sie den Anweisungen. Anschließend können Sie die Verwendung Ihrer Touch ID anpassen, z. B. Ihr Gerät entsperren und Ihr Passwort automatisch ausfüllen.

Mit Apple anmelden . verwenden

Mit Apple verbinden ist eine Funktion, die Sie kennen und verwenden sollten, und keine Einstellung, die Sie auf Ihrem Gerät anpassen müssen. Das Tool ist eine weitere Verteidigungsebene für Ihre Sicherheit, z. B. das Anpassen der Datenschutzeinstellungen Ihres Geräts oder die Verwendung von Datenschutztools wie a virtuelles privates Netzwerk Wo DuckDuck Go.

Wenn Sie ein neues Konto für eine App oder Website erstellen, können Sie Anmelden mit Apple wählen, anstatt sich mit Facebook, Google oder E-Mail anzumelden. Das Tool erstellt eine zufällige E-Mail-Adresse, die nur für eine bestimmte Anwendung verwendet werden kann. Die App oder Website verwendet die generierte E-Mail, aber Apple leitet die gesamte Korrespondenz an Ihre echte E-Mail weiter, um Ihre Identität zu schützen. Sie können auf beliebige E-Mails antworten, ohne Ihre persönliche E-Mail-Adresse preiszugeben.

Es gibt auch die Meine E-Mail-Option ausblenden. Apple erstellt eine zufällige E-Mail-Adresse, die Sie verwenden können, wenn Sie sich für einen beliebigen Dienst anmelden. Sie erkennen sie an der eindeutigen alphanumerischen Zeichenfolge gefolgt von @ privaterelay.appleid.com.

Sprache zu Text

Wenn Ihre Ideen schneller fließen, als Sie sie erfassen können, verfügt das iPad über eine Diktierfunktion, die mit E-Mails, Textnachrichten und Notizen funktioniert. Sie können beispielsweise die Notizen-App öffnen und Tippen Sie auf das Mikrofonsymbol auf der Tastatur. Apple wird dich fragen, ob du willst Diktat aktivieren; Wasserhahn ja. Wenn Sie jetzt auf das Mikrofon tippen, wenn es auf der Tastatur verfügbar ist, können Sie Sprache-zu-Text verwenden. Wenn Sie die Spracherkennung in Apps von Drittanbietern verwenden, müssen Sie möglicherweise zusätzliche Berechtigungen erteilen.

Um die Konvertierung von Sprache in Text zu deaktivieren, öffnen Sie das Einstellungen bewerben und drücken Tastaturen. Nach unten scrollen und ausschalten Diktat aktivieren.

Erfahre mehr über deine Fotos

Die Fotos-App für das iPad verfügt über ein praktisches Tool, das ähnlich wie Google Lens funktioniert. Öffne das Foto-App, wählen Sie ein Bild aus und drücken Sie das kleine „i“ in der oberen rechten Ecke. Ein Fenster wird geöffnet und Sie können Details wie Informationen zu den Spezifikationen der Kamera sowie das Aufnahmedatum des Fotos anzeigen. Sie können auch eine Bildunterschrift und den Speicherort des Bildes hinzufügen.

Sie können auch mehr über den Inhalt Ihres Fotos erfahren. Tippen Sie im Infobereich auf die Suchoption und Ihr iPad bietet Informationen von Siri, dem Web und Karten (sofern verfügbar).

Weitere Informationen finden Sie in der CNET-Liste der beste iPads 2021, Wie? ‚Oder‘ Was alle iPads vergleichen, und Tipps für dein Gerät.