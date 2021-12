Neuseeländischer Journalist wird Māori als erste Person ins Gesicht tätowiert, um Nachrichten zur besten Sendezeit zu präsentieren

Geschrieben von Jeevan Ravindran, CNN

Ein Maori-Journalist schrieb in Neuseeland Geschichte, indem er als erster Mensch mit traditionellen Gesichtsmarkierungen eine Nachrichtensendung zur besten Sendezeit im nationalen Fernsehen moderierte.

Oriini Kaipara machte weltweit Schlagzeilen, nachdem sie ihren ersten 18-Uhr-Newsletter für Newshub auf dem Three TV-Kanal moderiert hatte, wobei viele den Meilenstein als Sieg für die Maori-Repräsentanz lobten.

„Ich war wirklich begeistert. Ich war überglücklich“, sagte Kaiipara gegenüber CNN, als sie erfuhr, dass sie zur Hauptsendezeit berichten würde. „Es ist eine große Ehre. Ich weiß nicht, wie ich mit Emotionen umgehen soll.“

Kaiparas Einführungsrolle am Weihnachtstag war der erste von sechs aufeinanderfolgenden Tagen, die die ständigen Moderatoren der Nachrichtensendung zur besten Sendezeit behandelten, obwohl ihre Tätigkeit bis Anfang Januar andauern wird und sie sagte, dass sie in Zukunft möglicherweise zurückgerufen werden könnte.

Die 38-Jährige ist bereits die ständige Moderatorin des Newshub Live-Newsletters um 16:30 Uhr und schrieb Geschichte, als sie 2019 auf den Posten berufen wurde, als erste Person, die Maori-Gesichtsmarkierungen in einer Mainstream-Fernsehnachrichtensendung trug. Programm.

In der Tradition der Maori, den Ureinwohnern von Im heutigen Neuseeland werden Gesichtsmarkierungen bei Frauen auf das Kinn tätowiert und als Moko Kauae bezeichnet, während sie bei Männern den größten Teil des Gesichts bedecken und als Mataora bekannt sind.

Kaipara ließ sich im Januar 2019 tätowieren, was ihrer Aussage nach eine persönliche Entscheidung war, die sie aus fundamentalen Gründen getroffen hatte, um sie an ihre Macht und Identität als Maori-Frau zu erinnern.

„Wenn ich an mir zweifele und mein Spiegelbild sehe, schaue ich nicht nur mich selbst an“, sagte Kaipara gegenüber CNN. „Ich beobachte, wie meine Großmutter und meine Mutter und meine Töchter und ihre nach mir kommen, und all die anderen Frauen, Maori-Mädchen dort drüben, und das gibt mir Macht.“

Maori-Nachrichtensprecherin Oriini Kaiipara mit ihren Kollegen von Newshub. Kredit: Herkunft über Instagram

Kaipara begann ihre Karriere im Jahr 2005 und sagte, dass die Animation des Nachrichtensenders zur besten Sendezeit der „Höhepunkt“ ihrer Träume als Journalistin war, obwohl es ein „bittersüßer Moment“ war, weil ihre kürzlich verstorbene Mutter dies nicht teilen konnte Augenblick mit ihr.

Trotz aller positiven Kommentare gab es auch einige negative Reaktionen auf Kaiparas Präsentation, zumal sie oft Maori-Sätze wie „E haere ake nei“ (kommt noch), „Ū tonu mai“ (bleib bei uns) und „Taihoa .“ verwendet e haere „(noch nicht gehen).

Die Sprache der Maori ist Kaipara sehr wichtig. Ihr ultimatives Ziel sei es, die Menschen zu ermutigen, die Sprache zu sprechen, die „aus der Generation meiner Großmutter geschlagen“ wurde, und sie für das Maori-Volk zurückzufordern.

„Wir haben noch nicht viele Traumata und die Kolonisierung zwischen den Generationen angesprochen, und für die Maori ist es auch sehr, sehr relevant und ergreifend“, sagte Kaipara. „An den Rassenverhältnissen hat sich hier seit sehr langer Zeit nicht viel geändert.“

Die „Enormität“ des Anlasses war ihr jedoch nicht entgangen, und in vielerlei Hinsicht war es ein endloser Moment für Kaipara, die sich als junges Mädchen von der Maori-Nachrichtensprecherin Tini Molyneux inspirieren ließ.

„Sie war mein Idol“, sagte Kaipara gegenüber CNN. „Sie hatte die gleiche Hautfarbe wie ich … sie sah aus wie ich, sie sah aus wie ich. Und sie kommt von meiner Herkunft, meiner Familie, den Wakapapa (Vorfahren), wo die Ahnenverbindungen mit unserer Erde sind. „

Kaipara hofft, dass sich junge Maori-Mädchen von ihrer Geschichte inspirieren lassen, um zu zeigen, dass sich die Zeiten ändern.

„Lange Zeit haben unsere Leute, unsere Vorfahren, unsere Tipuna und wir jetzt so viel Arbeit geleistet, um dorthin zu gelangen, wo wir sind“, sagte Kaipara gegenüber CNN. „Als junge Frau, als junger Maori, beeinflusst und beeinflusst das, was Sie heute tun, was morgen passieren wird. Ich bitte sie also nur darum, dass sie die Schönheit des Maori-Seins sehen und sie annehmen und erkennen und tun, was sie können es für eine positive Veränderung.“