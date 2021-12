Dieser fast zwei Millionen Dollar teure Kickstarter für einen neuen GameCube-Controller wurde abgesagt

„Der Panda-Controller“

Wenn Sie den Kickstarter für das neue unterstützt haben GameCube-Controller, möchten Sie vielleicht Ihre E-Mail überprüfen: Sie wurde gerade vollständig storniert.

Anfang dieses Jahres betrat der Kickstarter „Panda Controller“ die Szene mit einem neuen GameCube-Controller, der auf Switch, GameCube, PC, Wii und laufen konnte Wii U, die aktualisiert und anpassbar ist. Einige der unglaublich ehrgeizigen Funktionen umfassen zusätzliche Tasten, Trigger mit benutzerdefinierter Länge, Touch / Enhanced D-Pad, geflochtene Kabel, Erweiterungspakete und subtile Verbesserungen des ursprünglichen Designs, während der Kern intakt bleibt. Es enthielt auch „Gewichtspaket“-Add-Ons, mit denen Sie das tatsächliche Gewicht des Controllers an Ihren Komfort anpassen können, sowie ein optionales drahtloses Konnektivitätspaket.

Bei all den Problemen mit dem weltweiten Vertrieb (hauptsächlich die weltweite Halbleiterknappheit) und „kontinuierlichen Stromausfällen“ in ihren Vertriebszentren sollte dies leider nicht der Fall sein. In einem Update diese Woche, erklären die Macher, wie das Projekt drei Jahre lang eine Herzensangelegenheit war, nun aber nicht mehr den erwarteten Liefertermin Dezember 2022 einhalten kann.

Die guten Nachrichten? Für das Projekt werden volle Rückerstattungen gewährt (da sie nicht eingezogen werden), da die Schöpfer externe Investitionen suchen. Hier ist die vollständige Erklärung: „Ab heute werden wir unseren Kickstarter früher abbrechen und alle Verpflichtungen vollständig zurückerstatten, während wir externe Investitionen tätigen, um das Projekt intern fortzusetzen. Wir wissen, wie enttäuschend dies für viele von Ihnen ist. Wir können Ihnen nie genug danken für die Unterstützung, die Sie uns gegeben haben, um unsere Träume zu verwirklichen.

Die Community scheint sie zu unterstützen, da das Team hofft, dieses Projekt dennoch verwirklichen zu können. Auch wenn dies in Jahren passieren kann, bekommen die Leute zumindest ihr Geld zurück.