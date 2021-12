Österreichischer Ex-Kanzler Kurz wird für Thiel Capital arbeiten – Berichte

Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz, der eine Schutzmaske trägt, kommt am 20. April 2021 zu einer Regierungssitzung in Wien, Österreich. REUTERS / Leonhard Foeger

BERLIN, 30. Dezember (Reuters) – Der frühere österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz, der wegen Korruptionsvorwürfen zurückgetreten ist, wird ab nächstem Jahr für Thiel Capital arbeiten, berichteten österreichische Medien am Donnerstag.

Der Kronen Zeitung und dem Nachrichtenportal Heute zufolge hat Kurz bestätigt, dass er ab dem ersten Quartal 2022 als globaler Stratege bei dem vom milliardenschweren Risikokapitalgeber Peter Thiel gegründeten Unternehmen arbeiten wird.

Ein Sprecher von Kurz während seines Kanzleramts antwortete nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Kurz, 35, legte Anfang Oktober nach anhaltenden Korruptionsvorwürfen sein Amt als österreichischer Bundeskanzler nieder und zog sich Anfang Dezember von allen politischen Ämtern zurück, darunter auch als Vorsitzender der konservativen Österreichischen Volkspartei.

Er ist einer von 10 Personen, die in unterschiedlichem Ausmaß des Vertrauensbruchs, der Korruption und der Bestechung verdächtigt werden, in einem Fall, in dem Staatsanwälte behaupten, dass öffentliche Gelder verwendet wurden, um heimlich manipulierte Umfragen zu sponsern, die mit dem Ziel veröffentlicht wurden, Kurz zum Parteivorsitzenden zu verhelfen, und dann Kanzler im Jahr 2017.

Kurz bestreitet jegliches Fehlverhalten.

Heute unter Berufung auf Kurz nahestehende Quellen, der ehemalige Kanzler werde zwischen Europa, wo seine Familie bleiben wird, und den Vereinigten Staaten pendeln, wo Thiel Capital seinen Sitz hat.

Der gebürtige Frankfurter Thiel war einer der Gründer von PayPal (PYPL.O) und gilt als politisch konservativ.

Berichterstattung von Miranda Murray; Bearbeitung von Alex Richardson

Unsere Standards: Trust-Prinzipien von Thomson Reuters.