Neuinfektionen nehmen zu, aber die Anzahl der Reproduktionen nimmt ab

Tägliche Wachstumsrate: Die Anzahl der neu erfassten Infektionsfälle (absolut oder in Prozent). So viele Menschen testen jeden Tag positiv auf das Corona-Virus.

Verdopplungszeit: Die Anzahl der Tage, an denen sich die Gesamtzahl der Infizierten derzeit verdoppelt.

Reproduktionsrate (auch Infektionsrate oder Reproduktionszahl): Die Anzahl der Personen, die durchschnittlich von einer infizierten Person infiziert wurden. Wenn die Zahl über einem Wert von 1,0 liegt, bedeutet dies, dass sich der Erreger weiter ausbreitet. Werte unter 1,0 zeigen an, dass die Anzahl neuer Fälle sinkt. * *

Aber was genau sagen uns diese Metriken? Derzeit beträgt der tägliche Anstieg der Neuinfektionen in absoluten Zahlen meist rund 20.000 Fälle. Die Anzahl der Reproduktionen ist jetzt zum ersten Mal seit Wochen unter 1 gesunken – eine infizierte Person infiziert also weniger als eine andere Person. (Stand 7. November) Dies sollte die Ausbreitung des Coronavirus tatsächlich verlangsamen.