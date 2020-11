Die maskierte Sängerin (Prosieben / Sat.1): Sarah Lombardi veröffentlicht während der Skelett-Performance eine Instagram-Geschichte

Fans der TV-Show “The Masked Singer” sind verwirrt – sie sind sich tatsächlich sicher, dass sich Sarah Lombardi unter dem Skelettkostüm versteckt. Aber der Sänger veröffentlicht während der Aufführung Insta-Geschichten.

The Masked Singer: Sarah Lombardi veröffentlicht während der Skeleton-Performance Geschichten auf Instagram.

Wer steht hinter dem Skelettkostüm? Die Zuschauer sind verwirrt.

Guter Plan oder Wahnsinn? Was steckt hinter Sarah Lombardis Plan?

Köln – das Skelett von “Der maskierte Sänger„Hat sich mit seinem Auftritt im ausgezeichnet dritte Show noch einmal ich. Eine unheimlich gruselige Aufführung – mit dem Lied “Dirty Diana” von Michael Jackson Das Skelett begeisterte die Jury – und sie waren außer sich. So sehr, dass TMS-Juror Bülent Ceylan (44) mit seinen langen schwarzen Haaren rockt und das Lied fühlt. Die Stimme des Skeletts hat einen absoluten Wiedererkennungswert und das Publikum und die Fans sind sich sicher: Dies ist die Sängerin Sarah Lombardi! Aber ein pikantes Detail verwirrt das Publikum und bringt es zum Nachdenken. Kurz vor ihrem Auftritt beginnt die Sängerin ein “Frage-und-Antwort-Spiel„In ihrer Instagram-Geschichte tauchte sie nur wenige Stunden zuvor auf, als sie in ihrer Küche eine Mahlzeit zubereitete. Die Verwirrung ist groß – ist Sarah doch nicht unter dem Skelettkostüm?

Die maskierte Sängerin: Sarah Lombardi veröffentlicht während der Aufführung eine Instagram-Geschichte

Ihre Anhänger spielen das Spiel – sie stellen Fragen zu Sport, Ernährung, wie es ihr derzeit geht und ob sie Angst vor COVID-19 hat. Vier Fragen, die Sarah alle mit Bildern und Videos beantwortet – kurz vor ihrem Auftritt bei “The Masked Singer”! Die Kommentare des Kontos sowie verschiedene “The Masked Singer” –Fanforendass es definitiv Sarah Lombardi ist, die ganz Deutschland mit ihrer Stimme verzaubert.

Sarah Lombardi veröffentlicht ein “Frage und Antwort” -Spiel auf Instagram. Hier können Fans des Sängers Fragen stellen. © https://www.instagram.com/sarellax3/

Sarah Lombardi beantwortet Fragen ihrer Zuschauer zu ihrer Instagram-Geschichte © https://www.instagram.com/sarellax3/

Ist es ein kluger Schachzug von Ihnen, vor dem Auftritt eine Insta-Geschichte zu veröffentlichen? Klar: ja! Der 28-Jährige konnte Instagram-Geschichten vorproduziert haben – oder Freund und Fußballspieler Julian Büscher (27) hätte das Teil übernehmen können. Schließlich gab Sarah zu, dass sie und Julian professionell ein großartiges Team sind und sich gegenseitig unterstützen.

Es ist also durchaus möglich, dass der 27-Jährige das “Frage-und-Antwort-Spiel” übernommen hat. Auch wenn ihre Instagram-Geschichte für kurze Zeit Verwirrung stiftete: “Sarah kann während der Aufführung posten, was sie will! Echte Fans erkennen sie sofort und sie ist zu 100% das Skelett! Da sind wir uns alle einig, nicht wahr? Kommentiert einen Benutzer zum Konto “The Masked Singer”. Der Kommentar wird auch von anderen Zuschauern gemocht und kommentiert – warten Sie ab, was das Skelett nächste Woche für grausame Aktionen einfallen wird.