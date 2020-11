Schalke, Mainz und Köln stellten sieglose Rekorde auf

1. Der FC Köln war am Freitagabend in Bremen auf dem richtigen Weg.

Nach einem Eigentor von Niklas Moisander führte der Rheinländer aus dem sprichwörtlichen Nirgendwo. Würde es die ersten drei nach 17 Spielen in der Saison ohne Sieg geben? Nein! Dies wurde durch eine Handstrafe sichergestellt, die Leonardo Bittencourt gegen seinen Ex-Verein verwandelte. Nach sehr schwachen 90 Minuten war es 1: 1, daher wartet das Kölner Team noch auf einen Erfolg in dieser Saison.

Trio stellt einen negativen Rekord auf

Am Samstagnachmittag fand das ultimative Kellerduell zwischen Mainz und Schalke statt. Der 18. Platz erhielt den 17. Platz und in den rund 100 Minuten in der Opel Arena wurde es heiß.

Probleme mit der Video-SchiedsgerichtsbarkeitHärtere, harte Duelle, überraschend viele Torchancen – und am Ende nur 2: 2. Die Rheinhessen haben ihren ersten Zähler auf dem Konto geschaufelt, Schalke hat – wie Köln – drei Unentschieden. Aber beide Teams haben die erhoffte Befreiung verpasst.

Ein Trio ohne Sieg nach sieben Spieltagen? Das ist in der langen Geschichte der Bundesliga noch nie passiert! Sogar der Bugbear Tasmania Berlin, der so ziemlich alle negativen Serien und traurigen Rekorde hat, hatte zu diesem Zeitpunkt bereits ein Spiel gewonnen.

Mainz, Köln und Schalke haben ihren vorläufigen Tiefpunkt erreicht, die drei Teams stehen in der zweiten Länderspielpause dieser Saison nun auf den Rängen 16 bis 18.

“Zeit für eine Wende” – Baum freut sich positiv

“Die Auslosung fühlt sich wie eine Niederlage an”, gab der Mainzer Sportdirektor Rouven Schröder zu.

“Wir ärgern uns, dass wir nicht gewonnen haben”, sagte Trainer Jan-Moritz Lichte enttäuscht. Schalke-Trainer Manuel Baum wollte aufstehen SPORT1– Stellen Sie die Forderung nicht in die “Opferrolle” und verbergen Sie die schlechte Serie von 23 Bundesligaspielen ohne Sieg: “Ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg. Es bringt uns nicht weiter, wenn wir rückwärts denken. Wir müssen positiv denken. “

“Es ist Zeit, dass sich etwas ändert” lautete der Titel eines Weltcup-Songs von Herbert Grönemayer. Es war selten so zutreffend wie in Köln, Mainz und Gelsenkirchen.

Andernfalls könnte das sichere Ufer bald zu weit entfernt sein.