Neuigkeiten aus dem Ukraine-Russland-Krieg: Updates zu Fackeln im Osten

Mit einer deutlichen Warnung an die westlichen Verbündeten der Ukraine testete Russland am Mittwoch eine neue Interkontinentalrakete, obwohl sie einen Regen von Bomben, Artillerie und Raketen in der Ukraine entfesselte, um die ukrainische Verteidigung für eine große Bodenoffensive im Osten zu schwächen.

Die Intensivierung des Sperrfeuers, das auf mehr als 1.100 Ziele abzielte, erfolgte, als das russische Militär Sondierungsangriffe entlang einer 300-Meilen-Frontlinie durchführte, die sich durch die Donbass-Region im Südosten der Ukraine schlängelt, die laut Kreml im Zentrum der sein wird nächste Phase seines Krieges und hat dort weiterhin eine massive Streitmacht aufgebaut und vorbereitet.

Die neue interkontinentale ballistische Sarmat-Rakete „wird jeden, der versucht, unser Land in der Hitze rasender und aggressiver Rhetorik zu bedrohen, zweimal nachdenken lassen“, sagte der russische Präsident Wladimir W. Putin in einer Fernsehansprache, ein klarer Hinweis auf die Vereinigten Staaten und andere Nationen, die geholfen haben Ukraine angesichts der achtwöchigen russischen Invasion.

Es ist noch nicht klar, ob die Rakete, von der das russische Verteidigungsministerium sagt, dass sie mehrere Atomsprengköpfe tragen und die Verteidigung überall auf der Welt überlisten könnte, tatsächlich bahnbrechende Fähigkeiten besitzt. Das Ministerium räumte auch ein, dass die Rakete noch nicht bereit für den aktiven Einsatz sei, und die Vereinigten Staaten sagten, sie seien von dem Start nicht überrascht.

Aber Putins Testschüsse und Kommentare fügen sich nahtlos in eine unerbittliche Kreml-Propagandakampagne ein – die einzige Information, die viele seiner Leute je gesehen haben – die Russen nicht als Aggressoren, sondern als Opfer westlicher Verfolgung darstellt, aber immer noch mächtig und unflexibel.

Während eines Fernsehauftritts mit einer Gruppe von Schulkindern im Kreml wiederholte Herr Putin seine Lüge, dass die Ukraine Völkermord an russischsprachigen Menschen im Donbass verübe, was „Russland gezwungen, einfach gezwungen habe, diese Operation militärisch zu starten“.

Ein Standbild aus einem am Mittwoch vom russischen Militär veröffentlichten Video, das den Start einer ballistischen Interkontinentalrakete Sarmat während eines Tests auf dem Kosmodrom Plesetsk im Nordwesten Russlands zeigt. Anerkennung… Russisches Verteidigungsministerium

Das zunehmende Sterben und die Zerstörung im Donbass sowie ein kritischer Mangel an Grundversorgung und Dienstleistungen haben zu einem Exodus von erstaunlichen Ausmaßen in der Ukraine geführt, einem Land mit einer geschätzten Vorkriegsbevölkerung von 43, Millionen Einwohnern. Die Vereinten Nationen sagten, die Zahl der Menschen, die das Land verlassen haben, hat 5 Millionen erreicht, zusätzlich zu mehr als 7 Millionen, die geflohen sind oder gezwungen wurden, ihre Häuser zu verlassen, aber in der Ukraine bleiben.

Russland hat Forderungen der Vereinten Nationen und anderer nach einem humanitären Waffenstillstand zurückgewiesen, damit die Zivilbevölkerung sicher evakuiert und die Versorgung der Verbliebenen gewährleistet werden kann. Bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates am Dienstagabend sagte der stellvertretende russische Botschafter Dmitry Polyanskiy, solche Aufrufe seien „nicht aufrichtig, und in der Praxis unterstreichen sie nur das Bestreben, Kiewer Nationalisten eine Pause zu geben, um sich neu zu formieren und mehr Drohnen und mehr Panzerabwehr zu erhalten Raketen“ und Flugabwehrraketen.

Ein Priester feiert die Beerdigung zweier Ukrainer in Hostomel, Ukraine, von denen einer von russischen Besatzungstruppen gefangen gehalten wurde. Anerkennung… Alexei Furman/Getty Images

In Finnland haben die Gesetzgeber begonnen Debatte über NATO-Beitritt – das jüngste Beispiel dafür, dass sich der Krieg gegen russische Ziele wendet. Herr Putin hat versucht, die Ukraine daran zu hindern, dem Bündnis beizutreten, die militärische und politische Unabhängigkeit des Landes zu beseitigen und Spaltung innerhalb der NATO zu säen.

Stattdessen sind Finnland und Schweden bereit, ihre langjährige Blockfreiheit aufzugeben und Schutz durch die NATO gegen ein aggressives Russland zu suchen. Die NATO erhöht ihre Militärausgaben und ist geeinter als seit Jahren, und das ukrainische Militär hat einen überraschend harten Kampf gegen eine größere, aber oft desorganisierte und demoralisierte Invasionstruppe geführt.

Der Einmarsch in die Ukraine hat Russland auch finanziell und wirtschaftlich geächtet – unterstrichen bei einem Treffen der Gruppe der 20 Finanzminister am Mittwoch. Mehrere Teilnehmer, darunter Finanzministerin Janet L. Yellen und der ukrainische Finanzminister Serhiy Marchenko, gingen aus Protest abrupt weg, als der russische Finanzminister Anton Siluanov zu sprechen begann.

Die Vereinigten Staaten und andere NATO-Staaten haben riesige Mengen an Waffen in die Ukraine geliefert, und diese Lieferungen umfassen zunehmend schwerere, ausgefeiltere Waffen mit größerer Reichweite – großkalibrige Artillerie, gepanzerte Fahrzeuge, Flugabwehrraketen und Ersatzteile für beschädigte Flugzeuge –, was zu unheilvollen Warnungen des Kreml führte.

Sogar Deutschland hat ein langjähriges Verbot, Waffen in ein Konfliktgebiet zu schicken, rückgängig gemacht und seine eigenen Militärausgaben erhöht, fordert aber, noch weiter zu gehen und Panzer in die Ukraine zu verschiffen spaltete die Regierung in Berlin.

Russland hat seit Beginn der Invasion am 24. Februar fälschlicherweise darauf bestanden, dass es nur militärische Ziele traf, aber unzählige zerstörte, niedergebrannte und dem Erdboden gleichgemachte Gebäude, Geschäfte, Büros, Häuser und Autos bezeugen das Gegenteil. In der Stadt Avdiivka im DonbassIn der Nähe der Front, wo der russische Beschuss eine Reihe von Zivilisten getötet und verletzt und viele der Versteckten vertrieben hat, zerstörten Luftangriffe diese Woche einen Supermarkt und ein Sportgeschäft im Herzen der Stadt.

Der anhaltende Beschuss und Beschuss, bevor große Bodentruppen in die Schlacht geschickt wurden, spiegelt eine Änderung in der russischen Strategie seit Beginn des Krieges wider, als es versuchte und scheiterte, große Städte und andere Orte schnell zu erobern.

Eine russische Bodenoffensive, unterstützt durch Luft-, Land- und Seebombardements, verwüstet weiterhin den südöstlichen Hafen von Mariupol, der jetzt ein Schauplatz von Zerstörung und Opfern in einem seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa praktisch unbekannten Ausmaß ist. Ukrainische Beamte sagten, 20.000 Menschen seien dort getötet worden – eine Zahl, die unmöglich zu überprüfen sei, da der Zugang zur Welt abgeschnitten und viele Leichen noch nicht geborgen seien – und rund 120.000 der mehr als 430.000 Einwohner der Stadt aus der Vorkriegszeit in Trümmern gefangen seien wenig Zugang zu Nahrung, Wasser, Strom oder Wärme.

Blindgänger haben am Mittwoch ein Feld im Dorf Ivanivka in der ukrainischen Region Tschernihiw verunreinigt. Anerkennung… Oleg Petrasyuk/EPA, über Shutterstock

Ukrainische Beamte sagten am Mittwochmorgen, sie hätten mit den russischen Streitkräften eine Vereinbarung getroffen, Kindern, Frauen und älteren Menschen das sichere Verlassen von Mariupol zu ermöglichen, nur um später zu sagen, dass die Evakuierungsvereinbarung getroffen worden sei, wie so viele vor ihm. „Aufgrund der mangelnden Kontrolle über ihre eigene Armee vor Ort konnten die Besatzer keinen richtigen Waffenstillstand erreichen“, sagte Iryna Vereshchuk, Vizepremierministerin der Ukraine.

Soldaten und Zivilisten standen in einem Labyrinth aus unterirdischen Bunkern unter dem weitläufigen Stahlwerk Azovstal Komplex in der Stadt und widersetzten sich Ultimaten zur Kapitulation, während sich das russische Feuer auf diesen Ort konzentrierte.

„Wir stehen wahrscheinlich vor unseren letzten Tagen, wenn nicht sogar vor unseren Stunden“, sagte Serhiy Volyna, ein Kommandeur der 36. Separaten Marinebrigade. sagte in einem Video auf Facebook der Pflanze. „Wir rufen alle führenden Politiker der Welt auf und flehen sie an, uns zu helfen.“

Er und andere Ukrainer sagten, russische Streitkräfte hätten ein Krankenhaus im Azovstal-Komplex bombardiert. „Wir ziehen Menschen aus den Trümmern“, sagte Sviatoslav Palamar, ein weiterer Kommandant im Stahlwerk. sagte Radio Liberty.

Azovstal-Mitarbeiter sagen, dass zu Beginn des Krieges etwa 4.000 Menschen unter der Fabrik Zuflucht suchten, hauptsächlich Fabrikarbeiter und ihre Familienangehörigen, aber viele verließen sie später. Andere Zivilisten suchten Zuflucht in der Anlage, flohen vor dem russischen Vormarsch und befürchteten laut ukrainischen Beamten die Gefangennahme und gewaltsame Umsiedlung in Gefangenenlager in Russland. Für die Soldaten ist Azovstal die letzte Festung der Stadt.

Wie viele Menschen dort noch leben, ist nicht bekannt. Herr Volyna sagte, 500 von ihnen seien verletzt worden.

Rauch aus dem belagerten Azovstal-Stahlwerkskomplex in Mariupol am Mittwoch. Soldaten und Zivilisten werden in einem Labyrinth aus unterirdischen Bunkern unterhalb des Komplexes festgehalten. Anerkennung… Alexander Ermoschenko/Reuters

Russland hat im Südosten der Ukraine 76 taktische Bataillonsgruppen mit jeweils bis zu 1.000 Soldaten zusammengestellt, gegenüber 65 vor wenigen Tagen. sagt das Pentagonund etwa 22 weitere befinden sich außerhalb der Ukraine, gruppieren sich neu und erwerben neue Ausrüstung.

Militäranalysten sagen, dass die flache Landschaft des Donbass – mit weniger Wäldern, Hügeln und Städten als in den nördlichen Regionen, in denen Moskaus Streitkräfte schwer lahmgelegt wurden – die Russen begünstigen könnte.

Der allererste Start der russischen Sarmat-Rakete war das jüngste Beispiel dafür, wie der Kreml seine nuklearen Säbel angesichts des heftigen Widerstands der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten schwenkte. Zu Beginn des Krieges befahl Herr Putin, dass russische Nuklearstreitkräfte eingesetzt werden hoher Alarmzustandund ein hochrangiger russischer Beamter hat davon gesprochen, Atomwaffen entlang der Grenzen der baltischen Staaten zu stationieren.

US-Beamte sagten, diese früheren Schritte hätten offenbar keine Handlung hinter ihrer leidenschaftlichen Rhetorik und erforderten keine Reaktion der Vereinigten Staaten. Sie haben am Mittwoch genauso reagiert. Sowohl das Pentagon als auch das Weiße Haus haben gesagt, Moskau habe Washington vor dem Sarmat-Test ordnungsgemäß informiert.

„Solche Tests sind Routine“, sagte Pentagon-Sprecher John F. Kirby. „Es war keine Überraschung.“

Wie viele ICBMs, die von Russland, den Vereinigten Staaten und anderen Atommächten betrieben werden, ist die Sarmat darauf ausgelegt, mehrere Atomsprengköpfe zu tragen, die jeweils auf ein anderes Ziel gerichtet sind und von „unabhängigen Wiedereintrittsfahrzeugen“ geliefert werden, die die Rakete über der Atmosphäre abfeuert sowie Köder, um Raketenabwehrsystemen auszuweichen.

Ein von russischen Staatsmedien veröffentlichtes Foto zeigt Präsident Wladimir V. Putin, der am Mittwoch den ICBM-Test beobachtet. Anerkennung… Mikhail Klimentiev/Sputnik

Darüber hinaus haben russische Beamte gesagt, dass diese Wiedereintrittsfahrzeuge „Hyperschall-Gleitfahrzeuge“ sein könnten, die auf dem Weg zu ihren Zielen manövrieren können, was es noch schwieriger macht, sie aufzuhalten. Die Sarmat war Teil der nächsten Waffengeneration Herr Putin kündigte im Jahr 2018 anSie beschreiben sie als unmöglich zu verteidigen, aber westliche Analysten haben in Frage gestellt, ob Gleitfahrzeuge und andere neue Technologien bereits existieren oder bald existieren werden.

Die Rakete, die vom Kosmodrom Plesetsk im Nordwesten Russlands abgefeuert wurde, traf ein Ziel auf der Halbinsel Kamtschatka, 3.500 Meilen östlich, sagte das russische Verteidigungsministerium.

Anton Trojanowski berichtet aus Hamburg, Deutschland, und Richard Perez-Pena von New York. Die Berichterstattung erfolgte durch Michael Schwirtz aus Avdiivka, Ukraine, Stefan Erlanger aus Brüssel, Markus Santora und Cora Engelbrecht aus Krakau, Polen, Iwan Nechepurenko aus Tiflis, Georgien, Johanna Lemola aus Helsinki, Viktoria Kim aus Seoul, Erika Solomon aus Berlin, Matthew Mpoke Bigg aus London, Jesus Jiménez von New York und Katie Rogers und Alan Rappeport aus Washington.