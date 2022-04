Austrian Airlines und der Flughafen Wien-Schwechat in Österreich haben sich mit Plug and Play, einer Startup-Plattform für Geschäftsinnovationen, zusammengetan, um das Passagiererlebnis und den Betrieb durch Digitalisierung zu verbessern. Eine Partnerschaft zwischen dem Flughafen Wien und Austrian Airlines hat erste Ideen entwickelt, um Prozesse für Kunden einfacher und bequemer zu gestalten und den Betrieb so effizient und sicher wie möglich zu gestalten. Diesen Monat ist die Fluggesellschaft dem Travel & Hospitality-Programm von Plug and Play aus Wien beigetreten, das die Branche mit Startups für die weitere Digitalisierung verbindet. Neben Startup-Lösungen soll die zunehmende Digitalisierung den Reisekomfort erhöhen und die Fluggesellschaft beabsichtigt, das Kundenerlebnis und ihre betriebliche Effizienz zu verbessern sowie neue Produkte, digitale Lösungen und zusätzliche Dienstleistungen zu entwickeln. ‚)

}

// –>

As Vienna International Airport is already part of the Plug and Play program, the opportunity is designed to jointly drive solutions to strengthen the position of Vienna as a travel hub in Europe. Together with other program partners – such as Fraport, Star Alliance, Brussels Airport in Belgium and Aeroporti di Roma in Italy – practices and technologies will be exchanged.

Francesco Sciortino, COO of Austrian Airlines, commented, “Together with Plug and Play, we want to offer a wide-ranging travel experience for our guests and take a leading role in fostering digital transformation in aviation around the world.”

Julian Jäger, executive board member, Vienna International Airport, added, “Within this new innovation partnership, Austrian Airlines and Vienna Airport work jointly on concepts, which aim to make passenger processes or check-ins even easier and more efficient. Digitalization opens new perspectives. Through our common expertise and the support of Plug and Play and their startups, new innovative solutions will be created.”

Benjamin Kloss, director at Plug and Play, Vienna, said, “We are proud to kick off this partnership with one of Austria’s most iconic and beloved brands. Austrian Airlines is one of the most renowned airlines in the world and Plug and Play is looking forward to actively supporting their efforts to drive innovation and to bring customer experience to the next level.”