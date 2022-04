Vernon Mountain Resort ernennt neuen General Manager – Vernon Morning Star

Der Skiindustrie-Veteran Herwig Demschar ist der neue General Manager des SilverStar Mountain Resort in Vernon.

Demschar aus Österreich wird die Rolle nach dem Ausscheiden des langjährigen Vorstandsvorsitzenden Ken Derpak übernehmen.

Demschar ist in der Skibranche als ehemaliger Skitrainer, Mitarbeiter mehrerer olympischer und paralympischer Organisationskomitees sowie als ehemaliger Chief Operating Officer von POWDR, a Abenteuer-Lifestyle-Geschäft die „jeden Menschen mit coolen Erlebnissen an tollen Orten inspiriert“.

Zuletzt beaufsichtigte er die äußerst erfolgreiche Rückkehr des alpinen Ski-Weltcups in den Osten in Killington, Vermont, und war General Manager von Powderbird, dem Helikopter-Skiunternehmen von POWDR.

„Das SilverStar Mountain Resort ist ein facettenreiches Juwel. Es ist ein magischer Ort, der mich dazu inspiriert, rauszugehen und zu spielen – und wenn ein Berg das nach all den Jahren, in denen ich in der Skibranche tätig bin, immer noch mit mir machen kann, muss es etwas Besonderes sein“, sagte Demschar. „Ich freue mich über die Gelegenheit, mit den Winter- und Sommersportbegeisterten in Kontakt zu treten und unser Engagement in ihrem Bestreben, unvergessliche Erlebnisse zu schaffen, auszuweiten.“

Justin Sibley, CEO von POWDR, fügte hinzu: „Herwig kennt sich in einem Berg aus – vom Bau bis zum täglichen Management, aber er versteht auch, was es braucht, um ein Ziel für Abenteurer zu sein, egal ob sie Profis oder Wanderer sind ihre ersten Schritte. Klassen. Ich bin zuversichtlich, dass SilverStar unter Herwigs Führung weiter wachsen und das Kundenerlebnis verbessern wird.

„Ich möchte Ken auch im Namen von uns allen bei POWDR unseren Dank für seinen Einsatz und sein Engagement für SilverStar und die umliegende Gemeinschaft aussprechen.“

Derzeit ist Demschar Senior Vice President für internationale Geschäftsentwicklung bei POWDR Corp, Eigentümer des SilverStar Mountain Resort. Er kam 2007 als Director of Operations zu POWDR und arbeitete eng mit den General Managern der Station zusammen.

