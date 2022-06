Neuer Doppelkrater nach mysteriösem Raketeneinschlag auf dem Mond entdeckt

Neue Bilder des Lunar Reconnaissance Orbiter der NASA, der seit 2009 den Mond umkreist, haben die Position des ungewöhnlichen Kraters enthüllt.

Der Aufprall erzeugte zwei überlappende Krater, einen östlichen Krater mit einem Durchmesser von 18 Metern und einen westlichen Krater mit einer Spannweite von 16 Metern. Zusammen bilden sie eine Senke, die in der längsten Dimension etwa 28 Meter breit ist.

Obwohl die Astronomen den Aufprall erwartet hatten, nachdem sie entdeckt hatten, dass der Raketenteil kurz davor war, mit dem Mond zu kollidieren, war der von ihm erzeugte Doppelkrater eine Überraschung.

Typischerweise haben gebrauchte Raketen auf der Triebwerksseite die meiste Masse, da der Rest der Rakete größtenteils nur ein leerer Treibstofftank ist. Aber der Doppelkrater deutet darauf hin, dass dieses Objekt an beiden Enden große Massen hatte, als es auf den Mond traf.

Der genaue Ursprung des Raketenkörpers, ein jahrelang herumliegendes Stück Weltraumschrott, ist unklar, sodass die Zwillingskrater den Astronomen bei der Bestimmung helfen könnten.

Der Mond hat keine schützende Atmosphäre, daher ist er mit Kratern übersät, die entstehen, wenn Objekte wie Asteroiden regelmäßig auf die Oberfläche treffen.

Es war das erste Mal, dass ein Stück Weltraumschrott unbeabsichtigt die Mondoberfläche traf, von dem Experten wissen. Krater sind jedoch durch den absichtlichen Absturz von Raumfahrzeugen auf den Mond entstanden.

Zum Beispiel sind vier große Mondkrater, die den Apollo-Missionen 13, 14, 15 und 17 zugeschrieben werden, alle deutlich größer als jeder der überlappenden Krater, die während des Einschlags vom 4. März entstanden sind. Allerdings ist die maximale Breite der Der neue Doppelkrater ähnelt den Kratern von Apollo.

Herkunft unklar

Bill Gray, ein unabhängiger Orbitaldynamikforscher und astronomischer Softwareentwickler, war es zuerst die Flugbahn des Raketenverstärkers erkennen.

2015, aber später Grey hatte ihn ursprünglich als den identifiziert SpaceX Falcon-Raketenstufe die das US Deep Space Climate Observatory oder DSCOVR ins Leben gerufen hat,2015, aber später sagte, er sei falsch und es war wahrscheinlich eine chinesische Mondmission von 2014 – eine Einschätzung, der die NASA zustimmte.

die fragliche Rakete brannte beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Allerdings China Das Auswärtige Amt dementiert Die Erinnerung kam von seiner Mondmission Chang’e-5 und sagte, dass diedie fragliche Rakete brannte beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre.

Keine Behörde verfolgt systematisch Weltraumschrott, der so weit von der Erde entfernt ist, und die Verwirrung über den Ursprung der Raketenstufe hat die Notwendigkeit für offizielle Stellen unterstrichen, Weltraumschrott genauer zu überwachen, anstatt sich auf die begrenzten Ressourcen von Einzelpersonen und Wissenschaftlern zu verlassen. .

Experten sagen jedoch, dass die größte Herausforderung Weltraumschrott in der niedrigen Erdumlaufbahn ist, einem Gebiet, in dem er mit in Betrieb befindlichen Satelliten kollidieren, mehr Müll verursachen und Menschenleben in bemannten Raumfahrzeugen bedrohen kann.

Es gibt mindestens 26.000 Teile Weltraumschrott, die die Erde umkreisen, die die Größe eines Softballs oder größer haben und einen Satelliten beim Aufprall zerstören könnten; mehr als 500.000 murmelgroße Objekte – groß genug, um Raumfahrzeuge oder Satelliten zu beschädigen; und mehr als 100 Millionen Stücke von der Größe eines Salzkorns, winzige Trümmerstücke, die laut einem im letzten Jahr veröffentlichten NASA-Bericht immer noch einen Raumanzug durchstechen könnten.